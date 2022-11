Garibaldi investe R$ 6 milhões em complexo enoturístico

O enoturismo, um dos segmentos que auxiliou a modernização da Cooperativa Vinícola Garibaldi a partir da segunda metade da década de 1990, está novamente à frente de um dos principais projetos da casa. A marca preferida de espumantes dos gaúchos – eleita, pelo terceiro ano consecutivo nessa categoria na pesquisa Marcas de Quem Decide, do JC, – investiu R$ 5,8 milhões em melhorias do novo Complexo Enoturístico.

Entre as mudanças, está o aumento da área física, de 1,2 mil m² para 4 mil m². Com isso, novas salas de atendimento estão sendo agregadas ao espaço, melhorando a apreciação dos roteiros de degustação oferecidos pela casa, e áreas de convivência serão criadas para tornar mais acolhedora a permanência no Complexo tanto para o público quanto para os agentes turísticos.

No projeto, assinado pela arquiteta Vanja Hertcert, uma das atenções é o cuidado na valorização de objetos que demarquem a história de mais de 90 anos da Cooperativa Vinícola Garibaldi. Por isso, o reaproveitamento de materiais, como madeira de demolição e outros componentes, surgirão no mobiliário e na decoração do espaço pós-reforma. A revitalização do Complexo Enoturístico também contemplará algumas mudanças na experiência para os visitantes.

A ambientação de roteiros tradicionais – Uma história para Degustar, Desperte Seus Sentidos e Taça e Trufa – também será renovada. Outra novidade é a inclusão de experiências com recursos sensoriais durante a visitação. Além dos premiados rótulos da casa, a vinícola oferecerá alguns vinhos reconhecidos como expoentes da produção vinícola mundial.

Com todas as mudanças, a Cooperativa Vinícola Garibaldi espera aumentar o ticket médio, cujo valor em 2021 ficou em R$ 104,00 por visitante. “A Cooperativa Vinícola Garibaldi fez um movimento muito consistente de qualificação de seus produtos, um trabalho que iniciou no campo, com os produtores associados, e resultou em reconhecimentos nacionais e internacionais”, explica Maiquel Vignatti, gerente de Marketing e um dos gestores do projeto.