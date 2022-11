Herança celebrada em torno da mesa

Em família de imigrantes italianos, a mesa é sagrada. É em torno dela que tudo se organiza. Talvez por ser uma das vinícolas mais tradicionais e antigas do Brasil, a Casa Valduga, no Vale dos Vinhedos, também foi uma das pioneiras em compartilhar com os visitantes toda a beleza que emana da interação entre o vinho e a comida. O restaurante Maria Valduga, anexo à vinícola, foi um dos primeiros abertos com o propósito de harmonizar comida e vinho. Para 2023, além do restaurante e das experiências enogastronômicas na pousada localizada dentro do complexo, a marca prepara uma programação especial para a Vindima, período da colheita das uvas, que ocorre entre dezembro e março. Em um pacote de até três dias de programação, além da costumeira pisa de uvas, o visitante poderá tomar café da manhã entre os vinhedos. O tradicional almoço típico italiano deve ser servido em meio às pipas que armazenam o vinho em produção, no interior da vinícola. O visitante ainda poderá circular pelas caves e fazer degustações especiais de vinhos em evolução.

Quase centenária, a Cooperativa Vinícola Garibaldi também valoriza a tradição de unir vinhos e gastronomia. Além do tour tradicional com degustação de alguns rótulos e de uma prova de espumantes às cegas, a Garibaldi mantém um roteiro enogastronômico inusitado e que faz enorme sucesso: o Taça e Trufa. Ao redor de uma mesa e com a condução de enólogos ou sommeliers, os grupos harmonizam vinhos e espumantes com cinco tipos de trufas de chocolate, com variados recheios e texturas. O que pode parecer curioso à primeira vista vai se revelando uma experiência sensorial rica e instigante. A vinícola desperta o paladar e chama a atenção para as inúmeras possibilidades de combinar bebidas e alimentos.