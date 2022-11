Mercado do azeite se inspira no do vinho para avançar

Maria Amélia Vargas e Mauro Belo Schneider

Assim como ocorreu no mercado de vinhos, a indústria de azeites de oliva tem trabalhado para educar os consumidores sobre a qualidade do produto. Quem pensa que os importados são os melhores, engana-se. Azeite de oliva bom é o local e o mais fresco possível. Neste contexto, cresce no Rio Grande do Sul o investimento no setor de turismo que envolve as oliveiras, o chamado olivoturismo.

O Estado, inclusive, tem registrado aumento na produção. A safra de 2022 somou 448,5 mil litros de azeite de oliva extravirgem, um crescimento de 122% em relação ao mesmo período do ano anterior, no qual foram produzidos 202 mil litros. O presidente do Ibraoliva, Renato Fernandes, comemora os números e vê potencial para mais crescimento. "A cada ano, o interesse pela produção aumenta, as parcerias público-privadas vão se estabelecendo com mais força e a tendência é de crescimento exponencial ano a ano", afirma.

Na medida que aumenta o volume, aumenta o interesse do público sobre as características que fazem um bom azeite. Em Porto Alegre, por exemplo, aos sábados, ocorre a Feira do Azeite no pátio da Secretaria de Agricultura, na avenida Getúlio Vargas, nº 1.384, no bairro Menino Deus. O evento sempre registra movimento intenso.

Para quem quer aprender mais sobre a produção, um dos principais destinos fica a 28 quilômetros de Porto Alegre: a Estância das Oliveiras, em Viamão, que surgiu do sonho dos donos da Quinta da Estância. Ali, os turistas podem conhecer o pomar e a fabricação dos azeites. Para isso, é necessário ser membro do clube, cujo ingresso é gratuito. "Já temos 45 mil membros. Isso mostra o interesse das pessoas de todo o Brasil pelo olivoturismo. Oferecemos atendimento em inglês, francês e espanhol para grupos estrangeiros também", detalha Rafael Sittoni Goelzer, um dos donos da propriedade.

Para iniciar a produção na Estância das Oliveiras, há 18 anos, o pai de Rafael, Lucidio Morsch Goelzer, visitou instalações na Europa e em outras partes do mundo. Na volta, ele procurou a Embrapa para que a área de Viamão virasse centro de pesquisa dos olivais, embora a cidade não estivesse no mapa da espécie. "O pai colocou 1 mil árvores. Cinco anos depois, a região foi considerada propícia", narra Rafael.

Ainda na comparação com o vinho, o empreendedor justifica o valor do azeite pelo rendimento da colheita. "Se você colher 10 quilos de uva, produz cerca de 7,5 litros de vinho. Se colher 10 quilos de azeitona, faz um litro de azeite", relaciona.

A Estância das Oliveiras se consolidou comercialmente quatro anos atrás. De 2021 para 2022, houve um aumento de 300% na produção, com um volume de 4,1 mil litros de azeite extravirgem ultra premium. O negócio, inclusive, tem ganhado diversos prêmios internacionais. Está entre os 10 melhores azeites do mundo e é considerado o melhor azeite brasileiro no concurso mundial TerraOlivo, de Israel. "Neste prêmio, foram 69 juízes internacionais de mais de 20 países diferentes com todas as avaliações às cegas", relata Rafael. O trabalho com o público em Viamão, no entanto, é fundamental. "Criamos a Estância para empoderar o consumidor. Ele não tinha a prática de consumir azeites frescos, estava com o paladar de baixa qualidade", avalia, mencionando o respeito às boas práticas ambientais. A propriedade, por exemplo, conta com 340 galinhas da angola para proteger as olivas das formigas.

Tudo isso, o público aprende, interfere na qualidade do líquido.