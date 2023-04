South Summit teve 40 mil conexões de negócios

O South Summit Brazil 2023 é, acima de tudo, um evento para gerar conexões e negócios. Foi com essa missão que o encontro, que nasceu na Espanha, aterrissou em Porto Alegre e agora, na sua segunda edição, celebra a marca de 40 mil conexões e oportunidades futuras de negócios por meio do aplicativo oficial do evento e de mais de 1 mil reuniões agendadas in loco.

Cerca de 22 mil pessoas passaram por um dos maiores encontros de inovação e empreendedorismo durante três dias. Os 22 mil m2 de área do evento receberam visitantes de 50 países, 3 mil startups, 900 speakers, 150 patrocinadores, 700 jornalistas nacionais e internacionais e 7 mil empresas.

Foram mais de 100 fundos de investimento - sendo 30 deles internacionais - cerca de 600 investidores, o que resultou em US$ 19 bilhões para investimento disponível para Latam e US$ 123 bilhões de fundos sob gestão.

Além disso, mais de 15 mil pessoas participaram das programações culturais do Night Summit, 3 mil jovens que participaram do South Summit Next Gen, 3 mil pessoas que estiveram envolvidas em ações sociais e 2 mil startups de 86 países se inscreveram na Competição.

"O que estamos conseguindo fazer é que as pessoas se sintam bem e consigam interagir. Recebemos gente do mundo todo, de mais de 50 países, o que nos ajuda muito, não só no viés de negócios, mas também na mudança de pensamento. Conseguimos integrar mais a cidade nesta edição e fica claro que o South Summit Brazil é mais do que um evento, é uma plataforma de oportunidades", afirma José Renato Hopf, presidente do South Summit Brazil.

Um dos focos desta edição foi o da sustentabilidade, tanto nos painéis como nas ações programadas pela organização. Estima-se que, durante os três dias de evento, aproximadamente 20 toneladas de resíduos foram coletadas pela Trashin, startup focada em economia circular por meio da gestão de resíduos e na promoção de um impacto socioambiental positivo.

Desse total, foram cerca de 5,4 toneladas de rejeitos, 1,3 tonelada de resíduos compostáveis e cerca de 13,3 toneladas de resíduos recicláveis.

"Queremos ser cada vez mais internacionais. Temos que falar a língua global e lutar juntos por um futuro melhor, comprometidos em disseminar inovação e cuidar do planeta. Toda essa gente que esteve conosco durante os três dias de evento podem ser atores transformadores para construir um mundo novo e ainda mais inclusivo", comenta María Benjumea, fundadora do South Summit.