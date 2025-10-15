Solidez e promoção do desenvolvimento marcam os cem anos da cooperativa

Gérson Kunkel, diretor-executivo na Sicredi Origens RS

O caminho da Sicredi Origens RS, até chegar ao seu centenário, foi construído a partir da consolidação de valores cooperativistas, passado de geração para geração. Nessa entrevista, o diretor Executivo da Sicredi Origens RS, Gérson Kunkel, detalha como foi esse percurso, fala sobre os desafios da atualidade como as novas tecnologias, sobre a solidez da cooperativa e a importância dela para o desenvolvimento das regiões onde atua.

Quais fatores foram determinantes para a Sicredi Origens RS chegar ao centenário em 2025, e quem são os protagonistas dessa trajetória?

Gérson Kunkel - O centenário da Sicredi Origens é resultado de uma construção coletiva iniciada em 1925, marcada pelo protagonismo de dirigentes visionários, colaboradores dedicados e, principalmente, de nossos associados engajados. Ao longo desses cem anos, cada geração contribuiu para consolidar os valores cooperativistas, fortalecer o relacionamento humano e promover o desenvolvimento regional.

Destacamos também o papel fundamental das parcerias estratégicas com associações, sindicatos, federações, conselhos regionais e o poder público, que ampliaram nosso impacto e alcance nas comunidades. Em 2025, celebramos uma história formada por mais de 155 mil associados, atendidos em 29 agências, operando sob uma gestão integrada que une, de forma harmoniosa, tradição e inovação. O centenário é, acima de tudo, uma homenagem a todos que fizeram e fazem parte dessa história, reafirmando nosso compromisso com o crescimento sustentável e o desenvolvimento de nossas comunidades.

Como a Sicredi Origens RS tem impulsionado a inovação e quais ações sistêmicas evidenciam esse compromisso?

A inovação no Sicredi é vista como uma estratégia sistêmica e colaborativa, envolvendo ativamente todos os nossos colaboradores e parceiros. Investimos fortemente em cultura de inovação, promovendo capacitação contínua, comunicação transparente e uma liderança inspiradora que apoia a mudança.

Nossas parcerias estratégicas com centros de inovação, universidades e startups potencializam a cocriação de soluções digitais, novos canais de atendimento e programas de educação financeira. Participamos de programas de aceleração e lançamos desafios reais para startups, sempre buscando soluções aplicáveis ao cotidiano dos associados. Um exemplo desse compromisso é o reconhecimento internacional, como o Corporate Startup Stars Award, que reforça nossa atuação em inovação aberta. Nossos colaboradores são os verdadeiros protagonistas dessa transformação, atuando como agentes de mudança e multiplicadores de conhecimento em toda a nossa área de ação.

Quais resultados e indicadores demonstram a solidez e a competitividade da Sicredi Origens RS no mercado financeiro?

A solidez da Sicredi Origens RS é evidenciada por indicadores financeiros consistentes e por resultados importantes no campo econômico e social. Em 2025, somente nos 9 municípios da área de atuação da Cooperativa, administramos mais de R$ 6,8 bilhões em recursos, consolidando nossa posição relevante entre as cooperativas de crédito no Brasil. Dados do primeiro semestre de 2025 também evidenciam a confiança que os brasileiros depositam no Sicredi. O Sistema administra mais de R$ 459 bilhões em recursos em todo o País, consolidando-se entre as maiores instituições financeiras do Brasil.

A gestão integrada, conduzida em conjunto com os Diretores Jadir Carlotto (Diretor de Operações) e João Luiz Tortorelli (Diretor de Negócios), garante o equilíbrio necessário entre desenvolvimento, crescimento e gestão de riscos. Essa estabilidade transmite plena confiança aos associados e ao mercado, permitindo-nos oferecer soluções financeiras justas, atendimento próximo e um foco inabalável no desenvolvimento regional. O modelo cooperativo é, intrinsecamente, o nosso diferencial competitivo, gerando alta fidelização e engajamento dos colaboradores.

Como a Sicredi Origens RS contribui efetivamente para o desenvolvimento local e a sustentabilidade na região?

A Sicredi Origens RS atua como um verdadeiro agente de transformação econômica e social. Nossos investimentos são direcionados para projetos sociais, apoio emergencial e soluções financeiras abrangentes para todos os públicos: do agronegócio às empresas de todos os portes e para as pessoas: das crianças até os adultos.

Seguimos os Direcionadores de Sustentabilidade do Sistema Sicredi, promovendo o relacionamento cooperativo e o desenvolvimento local sustentável. Participamos ativamente de iniciativas de formação das pessoas e das comunidades, com foco no longo prazo. Nossos colaboradores são essenciais nessas ações, promovendo voluntariado e educação financeira nas comunidades atendidas. O compromisso com a sustentabilidade está presente em cada decisão, reforçando nosso papel como parceiro estratégico das comunidades onde estamos inseridos.

De que forma a marca e o marketing da Sicredi Origens RS fortalecem o relacionamento com associados e comunidade, e quais são as perspectivas para o futuro?

A marca Sicredi é reconhecida como sinônimo de confiança, proximidade e propósito. Esse reconhecimento é fruto de uma atuação consistente, pautada em valores cooperativos e no compromisso com o desenvolvimento das pessoas e das comunidades onde estamos presentes.

Nosso marketing atua de forma estratégica para ampliar o conhecimento sobre o cooperativismo, atrair novos associados e fortalecer vínculos com a comunidade. Investimos em ações integradas com veículos de comunicação e entidades locais, promovendo iniciativas que geram valor e impacto positivo.

Além disso, atuamos cada vez mais orientados por dados, focados na experiência do associado e impulsionado por tecnologias como a inteligência artificial. Essa abordagem nos permite integrar informações, personalizar a comunicação, e com o apoio dos nossos colaboradores tornar os processos mais ágeis e assertivos, sempre preservando o nosso diferencial: o relacionamento humano.

O futuro aponta para uma intensificação do uso de tecnologia, IA e personalização, com o objetivo de aprimorar continuamente a jornada do associado. Seguiremos fortalecendo nossa presença na sociedade, conectando pessoas e contribuindo para um futuro mais próspero e colaborativo.

Qual é a visão de futuro da Sicredi Origens RS e como os colaboradores e associados participam dessa construção?

O futuro da Sicredi Origens RS é pautado pela inovação, proximidade, sustentabilidade e desenvolvimento local. Nossa visão é ser referência em soluções financeiras responsáveis, ampliando nosso impacto positivo nas comunidades e promovendo o bem-estar financeiro, educação e prosperidade.

Nossos colaboradores continuarão sendo protagonistas dessa jornada, atuando com profundo propósito e engajamento. Os associados, por sua vez, são convidados a participar ativamente das decisões e iniciativas, fortalecendo a governança e o sentimento de pertencimento. Acreditamos firmemente que o cooperativismo é o caminho para construir uma sociedade mais justa, colaborativa e sustentável. Estamos preparados para liderar essa transformação nos próximos 100 anos de história.