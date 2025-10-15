Sicredi Origens RS: Cooperativismo que transforma comunidades

Daniele Stürmer, governança corporativa do Sicredi

A cooperativa é mais do que uma instituição financeira: ela se destaca pelo investimento em programas sociais, promovendo educação, cidadania e inclusão, sempre com foco no protagonismo das pessoas e no fortalecimento dos laços comunitários. “Nosso modelo de negócio é baseado na participação ativa dos associados e na aplicação dos recursos na própria região. Acreditamos que o desenvolvimento local só é possível quando investimos nas pessoas, na educação e no fortalecimento da comunidade”, afirma a gerente de comunicação e programas sociais da Sicredi Origens RS, Daniele Stürmer,

Fundo de Desenvolvimento Social: solidariedade em ação

Desde 2018, a Sicredi Origens RS destina 3% dos resultados da cooperativa ao Fundo de Desenvolvimento Social, que apoia projetos de entidades beneficentes nas áreas de cultura, educação, esporte, saúde, segurança, sustentabilidade e situações emergenciais. Em 8 anos foram apoiados 877 projetos oriundos dos 9 municípios onde a cooperativa está presente. No Brasil, de 2019 a 2024 foram apoiados mais de 24 mil projetos, um investimento de R$ 244 milhões.

Cooperativas Escolares: protagonismo juvenil, empreendedorismo e cidadania

Entre os programas sociais, as Cooperativas Escolares se destacam como uma poderosa ferramenta de educação para a cidadania e o protagonismo juvenil. O programa é desenvolvido em oito dos noves municípios em que a cooperativa atua. Ele é direcionado para estudantes de 11 a 15 anos.

As cooperativas escolares funcionam no contraturno escolar e oferecem oficinas e formações que introduzem os jovens aos princípios do cooperativismo, como solidariedade, transparência e responsabilidade. Mais do que uma atividade extracurricular, elas simulam o funcionamento de uma cooperativa real, com cargos, assembleias e decisões coletivas, permitindo que os alunos vivenciem na prática o empreendedorismo e a gestão democrática.

O programa também promove experiências transformadoras, como visitas técnicas, ações de intercooperação entre cooperativas escolares e ações de voluntariado organizadas pelos próprios estudantes. Com apoio pedagógico contínuo aos professores orientadores e estratégias para fortalecer a rede de cooperação entre escolas, o Sicredi aposta no potencial dos jovens como agentes de mudança.

A União Faz a Vida: educação para a cooperação e cidadania

Desenvolvido há 30 anos pela Fundação Sicredi, o Programa A União Faz a Vida é uma das principais iniciativas de responsabilidade social da instituição, com atuação em mais de 650 municípios de 15 estados brasileiros, impactando mais de 4,2 milhões de crianças e adolescentes. Seu objetivo é promover a formação integral de estudantes por meio de uma metodologia própria baseada no currículo escolar, que estimula o protagonismo, a cooperação e a cidadania. Os alunos são convidados a aprender com todos e em todos os lugares, desenvolvendo projetos educacionais cooperativos com apoio de educadores, famílias e comunidade. A mascote do programa, uma abelha, simboliza o espírito cooperativo e a capacidade de semear novas gerações conscientes e solidárias.

Na Sicredi Origens RS, o programa está presente em todas as escolas públicas municipais de Glorinha e, em 2025, foi expandido para Porto Alegre, na escola da ONG Pequena Casa da Criança. Atualmente, são atendidos cerca de 1.150 alunos, com o envolvimento de 75 professores e gestores escolares em cinco instituições de ensino. “Acreditamos que a educação é o caminho para formar cidadãos mais conscientes e cooperativos”, afirma Daniele Sturmer.

Programa Crescer e Pertencer: formação e participação

O Programa Crescer é a principal iniciativa de educação cooperativista do Sicredi, voltada para associados, colaboradores e lideranças. Seu objetivo é fortalecer a cultura do cooperativismo, promovendo o conhecimento sobre o modelo de negócio, seus diferenciais e o papel do associado como dono da cooperativa. Por meio de formações presenciais e digitais, o Crescer capacita os participantes para atuarem como promotores do cooperativismo, ampliando o engajamento e a qualificação da participação nas decisões da instituição.

Já o Programa Pertencer tem como foco a valorização da participação dos associados na governança da cooperativa. Ele promove assembleias e reuniões de núcleo, onde os associados podem acompanhar a prestação de contas, votar nas pautas e contribuir com sugestões. “Quando o associado entende que é dono do negócio e participa das decisões, a cooperativa se torna ainda mais forte e relevante para a comunidade”, destaca Daniele Stürmer.

Educação financeira: transformação que vai além do crédito

A Educação Financeira é um dos pilares estratégicos do Sicredi para promover o desenvolvimento sustentável das comunidades. Por meio deste programa a Sicredi Origens realiza oficinas presenciais e trilhas digitais gratuitas, capacitando crianças, jovens e adultos para fazerem escolhas conscientes sobre o uso do dinheiro. A instituição também participa ativamente da Semana Nacional de Educação Financeira (ENEF), com ações voltadas à formação de famílias e estudantes. Um dos destaques dessa estratégia é o Espaço de Educação Financeira da Turma da Mônica, localizado no Centro Administrativo Sicredi (CAS), na Av. Assis Brasil, 3940, em Porto Alegre. Fruto da parceria entre Fundação Sicredi, Sicredi Origens e Mauricio de Sousa Produções, o espaço é gratuito e oferece uma experiência lúdica e interativa para crianças de 4 a 11 anos, com seis estações temáticas inspiradas nos gibis da Turma do Limoeiro. Desde sua inauguração em novembro de 2023, o local já recebeu milhares de visitantes e tem capacidade para atender até 150 pessoas por dia, mediante agendamento pelo e-mail espaco_edfinanceira@sicredi.com.br.

Compromisso com o futuro

Ser Sicredi é acreditar que juntos podemos construir uma sociedade mais justa, inclusiva e próspera. Cada programa social, cada projeto apoiado, cada jovem inspirado nas Cooperativas Escolares é uma semente plantada para o futuro. “Nosso compromisso é seguir cooperando, inovando e investindo nas pessoas, porque sabemos que o verdadeiro desenvolvimento começa no local, com o engajamento de todos”, conclui Daniele Stürmer.