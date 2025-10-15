Os 100 anos de uma história construída a muitas mãos

A importância do trabalho da Sicredi Origens RS, nas suas regiões de atuação, norteou os depoimentos de autoridades como o governador do Estado, Eduardo Leite, o presidente do, presidente do Sistema Ocergs, Darci Hartmann e dos prefeitos dos oito municípios atendidos pela cooperativa. Desenvolvimento, investimento social, legado de força, solidez e resiliência são características da cooperativa que aparecem nas homenagens, como forma de celebrar o seu centenário.

Eduardo Leite, governador do Rio Grande do Sul

Há um século, a Sicredi Origens é protagonista na promoção do cooperativismo e na construção de oportunidades que impulsionam o desenvolvimento regional. É símbolo de confiança, de investimento social e de compromisso com o futuro das pessoas que fazem o Rio Grande do Sul prosperar. Essa trajetória centenária reafirma valores que inspiram o progresso coletivo e fortalecem, a cada dia, o nosso Estado.

Prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo

A cooperativa representa um legado de força, desenvolvimento e transformação para Porto Alegre e todo o Rio Grande do Sul. Um modelo centenário que une as pessoas com o objetivo de empreender, gerar renda e qualificar a vida dos porto-alegrenses. Celebrar esses 100 anos também é uma forma de encararmos nossos desafios e, juntos, encontrarmos soluções para as demandas das regiões e população.

Darci Hartmann, presidente do Sistema Ocergs

Os 100 anos da Sicredi Origens RS representam um marco histórico para o cooperativismo gaúcho e brasileiro. A trajetória da primeira cooperativa de crédito de Porto Alegre evidencia a solidez, a resiliência e a capacidade de inovação que definem o movimento cooperativo. O legado construído ao longo de um século, sustentado pela confiança de milhares de associados, inspira toda a sociedade e reafirma o potencial do cooperativismo como caminho para um futuro mais próspero e sustentável.

Felipe Costella, prefeito de Esteio,

O cooperativismo é um modelo que alia desenvolvimento econômico e compromisso social. Ao longo de um século, a Sicredi Origens mostrou que é possível crescer fortalecendo comunidades e promovendo oportunidades. Em Esteio, compartilhamos esse propósito: construir uma economia mais humana, sustentável e inovadora, onde o progresso é fruto da união e da confiança coletiva.

Luiz Zaffalon, prefeito de Gravataí,

Apoiar e incentivar o cooperativismo é investir em um modelo de crescimento que coloca as pessoas no centro, valoriza o trabalho coletivo, mantém o homem e a mulher no campo, promove a sucessão rural e ainda é protagonista na inovação e sustentabilidade. Como gestor público, enxergo as cooperativas como parceiras estratégicas para o desenvolvimento regional. Elas têm papel fundamental na qualificação da mão de obra local e no fortalecimento das cadeias produtivas.

Douglas Martello, prefeito de Alvorada

A Sicredi Origens é um grande exemplo de como o cooperativismo muda vidas. Em Alvorada, essa parceria tem ajudado a impulsionar o desenvolvimento e a fortalecer quem acredita na cidade. É uma instituição que cresce junto com as pessoas — porque, assim como nós, acredita no poder da união para transformar realidades.

Rafael Bortoletti, prefeito de Viamão

Celebrar os 100 anos da Sicredi Origens é reconhecer uma história construída com valores sólidos, compromisso com as pessoas e contribuição direta para o desenvolvimento das comunidades. Em Viamão, acreditamos que o crescimento de uma cidade se faz com parcerias que fortalecem a economia local, geram oportunidades e incentivam o cooperativismo. A Sicredi Origens é exemplo disso: uma instituição que, ao longo de um século, mostrou que desenvolvimento e solidariedade podem caminhar juntos. Parabéns à Sicredi Origens por essa trajetória de confiança e trabalho em prol do progresso da nossa região.

Volmir Rodrigues, prefeito de Sapucaia do Sul

Fico muito à vontade para falar sobre o Sicredi, pois sou associado há muitos anos e por isso conheço muito bem o seu trabalho. O cooperativismo é uma força motriz para o desenvolvimento econômico do nosso Estado. Ele fortalece comunidades, gera emprego e renda, estimula a produção local e promove um crescimento mais justo e sustentável. Quando cooperamos, ampliamos oportunidades e construímos uma economia mais sólida e inclusiva para todos.

Cristian Wasem, prefeito de Cachoeirinha

O cooperativismo é um dos grandes pilares do desenvolvimento econômico e social do nosso Estado. Ele representa mais do que uma forma de organização, é um modelo de gestão baseado na confiança, na solidariedade e na força do coletivo. Para a Cidade de Cachoeirinha, essa grande parceria com o Sicredi Origens tem se transformado em resultados concretos. Projetos como a Cooperativa Escolar e a participação ativa do Sicredi como apoiador do ecossistema de inovação têm fortalecido o empreendedorismo local, incentivado a educação financeira e contribuído para uma cidade mais conectada e colaborativa. Quando a comunidade cresce junto, o desenvolvimento se torna verdadeiro e o cooperativismo é o caminho que transforma essa união em prosperidade.

Airton Souza, prefeito de Canoas

O cooperativismo é uma das maiores forças de desenvolvimento do Rio Grande do Sul. Ele representa a união de esforços em torno do bem comum, fortalecendo economias locais, gerando oportunidades e promovendo inclusão. Em Canoas, o trabalho de instituições como o Sicredi reflete diretamente na qualidade de vida da nossa população, impulsionando o empreendedorismo, a educação financeira e o crescimento sustentável da cidade. Celebrar 100 anos do Sicredi Origens é reconhecer um século de compromisso com o progresso coletivo.

Leonardo Carvalho, prefeito de Glorinha

O Rio Grande deve muito ao cooperativismo. Ele é parte de nossa identidade, vinculada à força do trabalho coletivo, da confiança e da solidariedade. Mais que uma forma de ver o mundo, nos transmitiu valores que não abrimos mão. Do ponto de vista de gestor e como alguém que se especializou em cooperativismo, vejo no Sicredi um exemplo vivo dessa trajetória: um século de união, progresso e compromisso com as pessoas.