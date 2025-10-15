Um ano histórico

Por Ronaldo Sielichow, presidente da Sicredi Origens RS

Celebrarmos o centenário da Sicredi Origens RS, primeira instituição financeira da cidade de Porto Alegre, é uma grande alegria, pois nos mostra o quanto a resiliência, adaptação e inovação constantes, sem perder o foco nas nossas origens, e tendo as pessoas no centro que foram determinantes para chegarmos até aqui. É uma honra ser presidente e suceder a Gaston Englert, um homem voltado à coletividade, que em 1925 fundou a Central das Caixas Rurais, atualmente denominada Sicredi Origens RS. Temos muito orgulho dessa história, que não é apenas de uma instituição financeira, mas de pessoas que acreditaram, sonharam e construíram juntas.

Gaston Englert foi caixeiro viajante na juventude, presidiu a Associação Leopoldina Juvenil, integrou a diretoria da Associação Comercial de Porto Alegre, o Sindicato do Arroz, e a União Popular do Rio Grande do Sul, bem como, em 1946, tornou-se deputado federal constituinte pelo RS, tendo sido o parlamentar mais votado. Em 1947 assumiu a Secretaria da Fazenda do Rio Grande do Sul. Ele foi um homem visionário, atuou em diversas frentes e contribuiu com o desenvolvimento de muitas entidades.

O legado deixado pelo Padre Theodor Amstad e Gaston Englert nos move para fazer mais e melhor todos os dias. Somos um exemplo de que a união de forças é capaz de multiplicar resultados e ampliar horizontes.



Sucesso e Crescimento sustentável

Cada vez mais as pessoas entendem, aprovam e participam do modelo de negócio do Sicredi e isso se evidencia pela nossa presença física em todos os estados brasileiros e Distrito Federal, no aumento de associados, colaboradores, agências e ampliação dos canais digitais. Em 10 anos o Sistema Sicredi abriu mais de 1,5 mil agências, o que equivale a mais de 110% de crescimento desde 2014. Do presencial ao online tudo converge para um atendimento humano e próximo e com foco no desenvolvimento das comunidades onde está inserido.

Na Sicredi Origens RS vivemos um ótimo momento de crescimento sólido e sustentável. Neste ano, a pergunta que mais tenho respondido é sobre o “segredo” do sucesso. Não hesito em dizer que tudo começa com as pessoas. Elas estão no centro do nosso negócio. A nossa caminhada é lado a lado com os nossos associados, colaboradores e sociedade.

Estamos juntos em todos os momentos, motivando e desenvolvendo pessoas. Para os nossos associados, sejam eles pessoa física ou pessoa jurídica (comércio, bens, indústria e serviços) temos consultores financeiros sempre à disposição para apoiar na escolha do investimento, consórcio, crédito e as demais soluções, de acordo com o momento de vida de cada um. Tenho orgulho em dizer que temos sido um verdadeiro agente de mudança.

A presença de uma cooperativa de crédito no município gera muitos benefícios locais, conforme os dados da pesquisa Fipe, 2024. Dentre eles, aumento do PIB per capita, geração de empregos, estímulo ao empreendedorismo, aumento da arrecadação tributária, entre outros. O estudo também apontou os impactos significativos em indicadores sociais e educacionais.

O Sicredi é protagonista em investimento social nas regiões onde está presente. Em 2024, investiu mais de 1 milhão de reais por dia em projetos que fortalecem as comunidades e promovem o desenvolvimento local. Afinal, além do pilar econômico, temos o social.

Na Sicredi Origens RS, o Fundo de Desenvolvimento Social, é um dos programas sociais, e já apoiou 877 projetos que desenvolvem a cultura, educação, esporte, saúde, segurança, sustentabilidade e situações emergenciais. Em todos os municípios onde atuamos desenvolvemos pelo menos um dos programas de educação, entre eles A União Faz a Vida e Cooperativas Escolares, e em todos realizamos diversas iniciativas voltadas a Educação Financeira.

É a movimentação financeira dos nossos associados, que contribui para o crescimento da cooperativa e possibilita o investimento em seu propósito social, destinando recursos para o desenvolvimento das comunidades onde está presente.

Comemorações do centenário

O ano de 2025 tem sido verdadeiramente histórico para todos nós que fazemos parte da Sicredi Origens RS. Celebramos nosso centenário em um momento ainda mais especial: o Ano Internacional das Cooperativas, conforme declarado pela Organização das Nações Unidas (ONU). A iniciativa reforça o papel essencial das cooperativas na construção de uma sociedade mais justa e colaborativa, com o lema da ONU: “Cooperativas constroem um mundo melhor”.

Ao longo da história da Sicredi Origens RS temos celebrado, juntos, todas as nossas conquistas. Por isso, de abril a setembro, deste ano, realizamos eventos comemorativos para os nossos associados e sociedade, nos 9 municípios onde atuamos. Momentos únicos, onde reforçamos laços de confiança e proximidade.

O primeiro evento foi em Glorinha e o último ocorreu no dia 08/09, no Grêmio Náutico União, em Porto Alegre. Uma noite memorável, que permanecerá na lembrança de todos nós e contou com a presença de todas as autoridades representativas do nosso estado. Ficamos honrados com a presença do Governador Eduardo Leite, do Vice-Governador Gabriel Souza, dos prefeitos, presidentes das câmaras de vereadores dos municípios onde estamos presentes, ex-governadores, ex-prefeitos e representantes de todos os poderes em nível municipal, estadual e federal e das forças de segurança pública.

Foi uma alegria receber os nossos associados, os presidentes de entidades, empresários, figuras públicas, imprensa e lideranças da cooperativa, bem como vivenciar este emocionante momento juntamente com a família de Gaston Englert. Fomos presenteados com a presença do primogênito de Gaston, Jorge Englert, de 101 anos, que ao final do evento encantou os convidados tocando uma música na sua gaita de boca e foi acompanhado por Ernesto e Neto Fagundes, que fizeram a apresentação do seu repertório e da música Origens no evento.

Reiteramos nosso agradecimento às lideranças nacionais do Sicredi, presidentes de centrais e de cooperativas de todo o Brasil, que estiveram conosco neste momento tão significativo. Em especial, a Central Sul Sudeste onde os colegas presidentes, representantes das cooperativas do nosso estado, nos honraram com as suas presenças. São essas lideranças que impulsionam o desenvolvimento do nosso sistema cooperativo, guiadas pelos princípios da cooperação, da ajuda mútua, da responsabilidade compartilhada, da solidariedade e do compromisso com o desenvolvimento sustentável das comunidades.

A grandiosidade desta noite se deu pelas pessoas e pelo fato de que poucas empresas chegam a completar 100 anos em atividade, com solidez e em pleno desenvolvimento. Por isso também, que o mês de setembro foi bastante celebrado na cooperativa. Na semana 8 a 12, as agências receberam os associados e comemoraram com eles.

Reconhecimentos e homenagens

Ao longo do ano, a cooperativa foi agraciada com distinção na Assembleia Legislativa, durante o Grande Expediente. Também recebeu homenagens pelo seu centenário da Câmara de Vereadores de Porto Alegre e dos demais municípios onde atua. Agradecemos a todos os proponentes e demais parlamentares que apoiaram estes reconhecimentos. Em todos os momentos da nossa trajetória tivemos um relacionamento próximo com as gestões públicas e entidades locais, pois temos em comum o objetivo de contribuir com o desenvolvimento das pessoas e dos negócios. Acreditamos que juntos podemos construir uma sociedade mais próspera.