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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 03:00

Mais de 1,1 milhão de visitantes no Parque Harmonia

Dia nublado não afastou visitantes que também lotaram pavilhão da Agricultura Familiar

Dia nublado não afastou visitantes que também lotaram pavilhão da Agricultura Familiar

/TÂNIA MEINERZ/JC
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Em sua última semana, o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre registra a marca de mais de 1,1 milhão de visitantes no Parque Harmonia desde o dia 29 de agosto. Nesta edição, 236 piquetes ocupam 75 mil metros quadrados, cultivando tradição, hospitalidade, música e gastronomia típica.

O tema desta edição, "Herança Jesuítica e Guarani no Rio Grande do Sul: 400 anos de cultura e tradição", traz um olhar para as origens que formaram a identidade do povo gaúcho. A homenageada é a cantora e compositora Fátima Gimenez, patrona dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre.

Até domingo, 20 de setembro, a programação é gratuita, com shows de música tradicionalista, apresentações de invernadas artísticas, trova, chula e declamação. Shows diários ocorrem nos dois palcos do evento: o Jayme Caetano Braun, com visão 360º, e o Nico Fagundes, ambos dedicados a dar voz às tradições da região.

O Turismo Farroupilha de Galpão mantém as oficinas de turismo criativo dentro dos piquetes até o encerramento do evento. Com participação gratuita e vagas limitadas mediante inscrição no site da Prefeitura de Porto Alegre, o público é convidado a aprender e compartilhar saberes sobre gastronomia, chimarrão e indumentária.

O acesso ao Acampamento Farroupilha e às atrações culturais é totalmente gratuito. Evento conta com infraestrutura acessível, intérpretes de Libras em grandes shows e atendimento prioritário. O Parque Harmonia conta com uma infraestrutura revitalizada e preparada para grandes públicos. A programação completa e demais serviços podem ser conferidos no site www.acampamentofarroupilha.com.br.

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