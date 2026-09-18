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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 03:00
Dia nublado não afastou visitantes que também lotaram pavilhão da Agricultura Familiar/TÂNIA MEINERZ/JC
Em sua última semana, o Acampamento Farroupilha de Porto Alegre registra a marca de mais de 1,1 milhão de visitantes no Parque Harmonia desde o dia 29 de agosto. Nesta edição, 236 piquetes ocupam 75 mil metros quadrados, cultivando tradição, hospitalidade, música e gastronomia típica.
O tema desta edição, "Herança Jesuítica e Guarani no Rio Grande do Sul: 400 anos de cultura e tradição", traz um olhar para as origens que formaram a identidade do povo gaúcho. A homenageada é a cantora e compositora Fátima Gimenez, patrona dos Festejos Farroupilhas de Porto Alegre.
Até domingo, 20 de setembro, a programação é gratuita, com shows de música tradicionalista, apresentações de invernadas artísticas, trova, chula e declamação. Shows diários ocorrem nos dois palcos do evento: o Jayme Caetano Braun, com visão 360º, e o Nico Fagundes, ambos dedicados a dar voz às tradições da região.
O Turismo Farroupilha de Galpão mantém as oficinas de turismo criativo dentro dos piquetes até o encerramento do evento. Com participação gratuita e vagas limitadas mediante inscrição no site da Prefeitura de Porto Alegre, o público é convidado a aprender e compartilhar saberes sobre gastronomia, chimarrão e indumentária.
O acesso ao Acampamento Farroupilha e às atrações culturais é totalmente gratuito. Evento conta com infraestrutura acessível, intérpretes de Libras em grandes shows e atendimento prioritário. O Parque Harmonia conta com uma infraestrutura revitalizada e preparada para grandes públicos. A programação completa e demais serviços podem ser conferidos no site www.acampamentofarroupilha.com.br.