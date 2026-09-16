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CapaSemana FarroupilhaCultura

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 14:10

Documentário traz história de Anita Garibaldi a partir da perspectiva dela

Documentário disponível na grade da plataforma Box Brazil Play traz história de Anita Garibaldi a partir da perspectiva da própria revolucionária

Documentário disponível na grade da plataforma Box Brazil Play traz história de Anita Garibaldi a partir da perspectiva da própria revolucionária

ZAPTA FILMES/DIVULGAÇÃO/JC
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Andressa Pufal
Andressa Pufal Repórter de Cultura
O que tem a dizer uma mulher que sempre esteve à sombra do seu marido? Submetida a um papel secundário na história, Anita Garibaldi, que lutou na Revolução Farroupilha e na unificação da Itália ao lado do companheiro Giuseppe, tem contadas suas histórias com o protagonismo que sempre exerceu. Às vésperas do 20 de Setembro, data que celebra a cultura gaúcha, a plataforma de streaming Box Brazil Play estreia o documentário A Versão de Anita. A produção chega ao catálogo como um convite para redescobrir uma das figuras mais emblemáticas da história do Sul do Brasil, a partir da perspectiva da própria revolucionária.

Com direção do italiano especialista em biografias Luca Criscenti, nada mais justo do que uma coprodução entre Brasil e Itália para contar a história da Guerreira dos Dois Mundos, como é conhecida. A brasileira Zapata Filmes e a italiana Land Comunicazioni uniram-se para fazer ecoar essa voz.

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