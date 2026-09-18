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CapaSemana Farroupilha

Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 03:00

Festa para as sete décadas de imigração japonesa no Estado no Acampamento

Evento celebrou 70 anos da imigração japonesa no RS

Evento celebrou 70 anos da imigração japonesa no RS

/Osni Machado/Especial/JC
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Os 70 anos da imigração japonesa no Rio Grande do Sul foram comemorados com uma programação especial no Acampamento Farroupilha, no Parque Harmonia, no final de semana passado. Houve apresentações de grupos de danças e músicas tradicionais no palco principal do evento. 

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