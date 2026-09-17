Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaSemana FarroupilhaSemana Farroupilha

Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 11:45

400 anos das Missões resgatam um legado de cultura e tradição

Ao escolher as Missões como tema dos Festejos, a celebração nos lembra que a identidade gaúcha foi construída a partir do encontro de diferentes povos, culturas e histórias

Ao escolher as Missões como tema dos Festejos, a celebração nos lembra que a identidade gaúcha foi construída a partir do encontro de diferentes povos, culturas e histórias

LEONID STRELIAEV/GOVERNO DO RS/DIVULGAÇÃO/JC
Compartilhe:
Laura Richa
Laura Richa
Há quatro séculos, às margens do Rio Uruguai, começava uma história que atravessaria gerações e deixaria marcas profundas na formação do Rio Grande do Sul. Em 3 de maio de 1626, o padre jesuíta Roque Gonzales fundou a redução de São Nicolau, dando início à presença das Missões Jesuíticas Guaranis no território que hoje pertence ao Rio Grande do Sul. Quatrocentos anos depois, esse capítulo da história gaúcha volta ao centro das celebrações da Semana Farroupilha.

Notícias relacionadas