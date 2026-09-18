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Publicada em 18 de Setembro de 2026 às 07:00

Tradição gaúcha aquece comércio não só em setembro, mas no ano todo

Raynieri destaca que setembro representa o 'período de colheita'

Raynieri destaca que setembro representa o 'período de colheita'

/TÂNIA MEINERZ/JC
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Ana Esteves
O que faria uma empresa atacadista mudar de perfil e vender no varejo, durante um único mês no ano? A resposta é simples: aumento no faturamento, incremento no número de clientes e a possibilidade de fechar novas parcerias e negócios. É o que acontece todo o mês de setembro com a Confraria Crioula, empresa do município de Cotiporã, que se remodela para aproveitar o aquecimento nas vendas de produtos tradicionalistas durante as festividades Farroupilha.

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