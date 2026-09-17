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Publicada em 17 de Setembro de 2026 às 11:47

Mais de 120 atrações tradicionais no Acampamento Farroupilha

A programação oficial reúne mais de 120 atrações, com shows diários e gratuitos de artistas consagrados e novos nomes da música tradicionalista

A programação oficial reúne mais de 120 atrações, com shows diários e gratuitos de artistas consagrados e novos nomes da música tradicionalista

Alex Rocha/PMPA/JC
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Laura Richa
Laura Richa
Considerado o maior evento dedicado à cultura tradicionalista do Rio Grande do Sul, o Acampamento Farroupilha chega à 44ª edição com o tema “Herança Jesuítica e Guarani no Rio Grande do Sul: 400 anos de cultura e tradição”, em referência aos 400 anos das Missões. Realizado de 29 de agosto a 20 de setembro, no Parque Harmonia, em Porto Alegre, o Acampamento reúne 236 piquetes e uma programação gratuita que valoriza a tradição, a gastronomia e a hospitalidade gaúcha. A expectativa é superar mais de 2 milhões de visitantes registrados na edição anterior.

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