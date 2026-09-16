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CapaSemana FarroupilhaTradicionalismo

Publicada em 16 de Setembro de 2026 às 17:05

Resistência farroupilha: a hospitalidade e a rotina nos piquetes do Acampamento

"Estamos aqui pelo tradicionalismo. Para mostrar nossa cultura e nossa hospitalidade", afirmou João Machado, patrão do Piquete 24 irmãos

JAMIL AIQUEL/ESPECIAL/JC
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Jamil Aiquel
Jamil Aiquel Repórter
Entrar no Piquete 24 Irmãos é quase como voltar no tempo. O espaço, que há 16 anos é figurinha carimbada no Acampamento Farroupilha, é decorado com traçadores antigos, arcos de pua, tesouras de tosquiar cavalos, boleadeiras, ferros de passar a brasa e uma velha canga de boi de madeira - itens pouco comuns no dia a dia de quem vive na cidade grande. Uma placa com o lema do piquete "semeando a tradição", chama a atenção, alertando os visitantes de que se trata de um verdadeiro templo da cultura gaúcha.

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