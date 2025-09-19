Acampamento Farroupilha espera receber mais de 2 milhões de pessoas

Pela 43ª vez, gaúchos e gaúchas se reúnem no Acampamento Farroupilha para celebrar o 20 de Setembro e valorizar a cultura e as tradições regionais. Aberto oficialmente no dia 7 de Setembro, o evento segue até 21 de setembro, no Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, reunindo 236 piquetes em uma área de 100 mil metros quadrados.

A programação cultural tem como tema Ondas curtas para uma história longa – o centenário de Darcy Fagundes e os 70 anos do Grande Rodeio Coringa.

A expectativa da organização é ultrapassar dois milhões de pessoas no evento, que funciona de domingo a domingo, das 9h às 24h. O patrono desta edição é o tradicionalista Rene Barbachan, um dos pioneiros do acampamento.

Mais de 120 atrações musicais e artísticas estão programadas para ocorrerem nos palcos Jayme Caetano Braun - com estrutura 360º - e Nico Fagundes. Os shows ocorrem diariamente, das 16h à meia-noite, também com entrada gratuita.

Um dos destaques desta edição está no piquete Estância da Harmonia. Em uma parceria com a prefeitura de Porto Alegre, a GAM3 e a startup Smart Composer VR apresenta tecnologias imersivas, com destaque para o Mapa Interativo 4D do acampamento.

Por meio de um totem interativo, o público acessa um mapa digital em 360° do acampamento, com visão aérea. É possível navegar pelos piquetes e atrações, clicando em pontos específicos para obter informações detalhadas, horários e contatos.

Outro destaque é o Pavilhão da Agricultura Familiar, que reúne cerca de 40 agroindústrias de diferentes regiões do Estado. O espaço está aberto ao público de segunda a sexta-feira, das 12h às 21h, e aos sábados e domingos, das 10h às 22h.

Pavilhão da Agricultura Familiar é um dos destaques do evento EVANDRO OLIVEIRA/JC

Confira a programação musical dos últimos dias de Acampamento

19/09 - SEXTA-FEIRA

PALCO JAYME CAETANO BRAUN

18h00 • Marcello Caminha

19h50min • Os Antigos (Miguel Marques e Nenito Sarturi)

21h50min • Grupo Toque de Cordeona

PALCO NICO FAGUNDES

14h00 • CTG Roda de Chimarrão

14h40min • Declamação - Erico Padilha

15h00 • Trova - Rangel Lacerda x Clódis

16h00 • Paysanos

17h00 • Pepeu Gonçalves

20/09 - SÁBADO

PALCO JAYME CAETANO BRAUN

15h00 • Cerimônia de Encerramento

Extinção da Chama

16h30min • Maria Luiza Benitez

18h00 • Flávio Hanssen

19h50min • Cláudio Vargas e Grupo Gana Missioneira

21h50min • Rogério dos Reis

PALCO NICO FAGUNDES

14h00 • CTG Valentes da Tradição

15h00 • Trova - Clódis Rocha x Tetê Carvalho

16h00 • Valdir Verona e Rafael de Boni

17h00 • Fofa Nobre

21/09 - DOMINGO

PALCO JAYME CAETANO BRAUN

17h00 • Paullo Costa

19h00 • Jairo Lambari Fernandes

20h40min • Eduardo Carrão

PALCO NICO FAGUNDES

14h00 • CTG

14h40min • Declamação - Andrea Eloi

15h00 • Trova - Anderson Brum x Vitor Hugo

16h00 • Pedro Guerra e Nilton Jr.