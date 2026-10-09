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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 03:00

Mercado de seguros avança, mas ainda tem espaço para ampliar proteção

Ney Dias é diretor-presidente da Bradesco Seguros

Ney Dias é diretor-presidente da Bradesco Seguros

/Acervo Pessoal/Divulgação
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Ana Esteves
O mercado brasileiro de seguros mantém trajetória de crescimento em 2026, mas ainda enfrenta o desafio de transformar a expansão das receitas em uma cultura mais ampla de proteção. Para Ney Dias, CEO da Bradseg, o bom momento do setor reflete uma demanda consistente por proteção financeira e patrimonial em um cenário de riscos mais complexos.

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