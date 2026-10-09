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CapaSeguros & PrevidênciaCrédito

Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 03:00

Novo marco legal pode abrir espaço para maior concorrência no mercado segurador

Cooperativas de crédito avançam nos estudos para atuar no mercado de seguros, o que pode ampliar concorrência

Cooperativas de crédito avançam nos estudos para atuar no mercado de seguros, o que pode ampliar concorrência

/Rafa Neddermeyer/Agência Brasil/JC
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Loraine Luz
Sistemas de crédito cooperativo como Cresol, Sicoob e Sicredi já discutem internamente, “em estágios avançados", como montar um modelo cooperativo de seguros viável. A afirmação é de Hugo Andrade, coordenador do Ramo Seguros do Sistema Organização das Cooperativas Brasileiras (OCB), para quem “há demanda real" no setor.

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