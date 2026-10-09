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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 03:00

Eventos climáticos extremos desafiam mercado de seguros

No Brasil, apenas 9% das perdas econômicas provocadas por desastres climáticos estão cobertas por seguros, segundo relatório da Susep

No Brasil, apenas 9% das perdas econômicas provocadas por desastres climáticos estão cobertas por seguros, segundo relatório da Susep

/TÂNIA MEINERZ/JC
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Loraine Luz
A agenda climática se torna cada vez mais uma pauta sobre viabilidade financeira e gestão de riscos, com reflexos diretos no mercado de seguros. No Brasil, apenas 9% das perdas econômicas decorrentes de desastres climáticos estão cobertas por apólices – a média mundial é de aproximadamente 45%.

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