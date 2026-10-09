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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 03:00

Novas regras de seguros avançam e mudam contratos a partir de 2027

Mudanças nas regras para contratos de seguros, em vigor a partir de 2027, exigem processo de regulação mais estruturado e focado no cliente

Mudanças nas regras para contratos de seguros, em vigor a partir de 2027, exigem processo de regulação mais estruturado e focado no cliente

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Loraine Luz
Grande parte dos efeitos práticos das novas regras para contratos de seguros ainda está sendo construída na medida em que a Superintendência de Seguros Privados (Susep) e o Conselho Nacional de Seguros Privados (CNSP) vêm promovendo uma revisão escalonada da regulamentação do mercado desde que a Lei nº 15.040/2024 entrou em vigor, em dezembro de 2025.

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