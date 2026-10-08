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CapaSeguros & PrevidênciaInteligência Artificial

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 14:37

Mapfre amplia atuação no Sul com foco em empresas, tecnologia e novos consumidores

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Fernanda Bigio Davoglio/Especial/JC
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Ana Esteves
Em um mercado de seguros que mantém trajetória de crescimento, a Mapfre aposta na diversificação da carteira, na expansão regional e no uso de tecnologia para ampliar a proteção a pessoas e empresas. No Sul do País, a seguradora registrou, em 2026, crescimento superior a 31% nos seguros para empresas e de 16% em automóvel, segundo Guilherme Bini, diretor territorial Sul da Mapfre.

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