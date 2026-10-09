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Publicada em 09 de Outubro de 2026 às 03:00

Novos riscos desafiam mercado de seguros a ampliar proteção no Brasil

Setor identifica espaço para avançar em segmentos como vida, previdência, saúde, proteção patrimonial e riscos cibernéticos

Setor identifica espaço para avançar em segmentos como vida, previdência, saúde, proteção patrimonial e riscos cibernéticos

/Magnific/Divulgação/JC
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Ana Esteves
Os próximos anos devem colocar o mercado de seguros diante de uma combinação de desafios que vai além do crescimento da carteira: mudanças climáticas, transformação tecnológica, novas regras para os contratos, baixa penetração do seguro e a necessidade de ampliar a proteção para famílias e empresas estão entre os principais pontos de atenção. Ao mesmo tempo, o setor identifica espaço para avançar em segmentos como vida, previdência, saúde, proteção patrimonial e riscos cibernéticos.

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