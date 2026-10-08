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CapaSeguros & PrevidênciaCálculos

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 14:30

Atuária Brasil atua nos bastidores de um mercado de seguros em transformação

Cálculos atuariais ajudam a medir riscos e garantir a capacidade das seguradoras de cumprir compromissos

Cálculos atuariais ajudam a medir riscos e garantir a capacidade das seguradoras de cumprir compromissos

pressfoto/freepik/jc
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Ana Esteves
Muito antes de uma seguradora vender uma apólice, existe uma série de cálculos que precisam indicar quanto custa assumir determinado risco e quanto a companhia deverá reservar para cumprir os compromissos assumidos com os clientes. É nesse espaço, pouco visível para o consumidor final, que está a Atuária Brasil, especializada em consultoria, assessoria e auditoria atuarial. Acompanha atualmente cerca de 40 seguradoras, além de empresas de previdência complementar aberta e sociedades de capitalização.

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