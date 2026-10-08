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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 14:13

Icatu amplia negócios em seguros de pessoas e vê espaço para crescer

Proteção financeira ganha espaço entre as famílias brasileiras

Proteção financeira ganha espaço entre as famílias brasileiras

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Ana Esteves
A expansão da renda, a formação de reservas financeiras e a busca por proteção patrimonial estão entre os fatores que sustentam a estratégia de crescimento da Icatu no mercado brasileiro. Especializada em seguros de vida e previdência, a companhia aposta na diversificação dos canais de distribuição e na personalização dos produtos para ampliar a participação em um mercado ainda considerado de baixa penetração no País.

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