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CapaSeguros & PrevidênciaAutomóveis

Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 14:24

Renovações ganham espaço e mudam perfil da demanda por seguros de veículos

Levantamento da Serasa mostra mudanças no perfil dos consumidores que buscam proteção para carros e motos

Levantamento da Serasa mostra mudanças no perfil dos consumidores que buscam proteção para carros e motos

EVANDRO OLIVEIRA/Arquivo/JC
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Ana Esteves
O mercado de seguros para veículos começa a mostrar uma mudança na composição da demanda. Depois de um período marcado pela entrada de novos consumidores, as renovações passaram a ocupar uma parcela maior das cotações, especialmente entre motocicletas. O movimento indica maior recorrência na contratação da proteção e pode sinalizar a consolidação do seguro entre consumidores que ingressaram nesse mercado. Os dados, de setembro, são do novo Mapa de Seguros da Serasa, que analisou cotações dos últimos 12 meses. Entre as motocicletas, a participação das renovações mais do que dobrou, passando de 18% para 37%. No mesmo intervalo, os novos contratos recuaram de 82% para 63%.

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