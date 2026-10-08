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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 13:57

Saúde e clima elevam percepção de risco e impulsionam mercado de seguros

Mudanças climáticas, preocupações com a saúde e novos riscos ampliam a percepção sobre a importância dos seguros de vida e de patrimônio

Mudanças climáticas, preocupações com a saúde e novos riscos ampliam a percepção sobre a importância dos seguros de vida e de patrimônio

IJEAB - FREEPIK.COM/DIVULGAÇÃO/JC
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Ana Esteves
Eventos como pandemia, enchentes no Rio Grande do Sul e um perfil de trânsito mais violento elevaram a percepção de risco de sinistro e também mudaram a relação dos gaúchos com o mercado de seguros. Depois da crise sanitária iniciada em 2019 e da climática de 2024, aumentou a preocupação das famílias e das empresas com mecanismos de proteção tanto da vida quanto do patrimônio. Essas experiências recentes fazem com que o consumidor passe a compreender de forma mais concreta a função do seguro.

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