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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 17:27

Longevidade muda planejamento e amplia desafio de financiar a aposentadoria

Renda vitalícia, retiradas periódicas ou prazo determinado estão entre as alternativas para sustentar uma aposentadoria que pode durar décadas

Renda vitalícia, retiradas periódicas ou prazo determinado estão entre as alternativas para sustentar uma aposentadoria que pode durar décadas

TÂNIA MEINERZ/JC
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Gabriel Margonar
Gabriel Margonar
Passar décadas juntando dinheiro para a aposentadoria é apenas a primeira parte do planejamento financeiro. Quando chega a hora de parar ou reduzir o ritmo de trabalho, surge uma segunda pergunta, menos discutida: como transformar o patrimônio acumulado em renda e fazer com que o dinheiro dure até o fim da vida?

A questão ganha importância conforme a aposentadoria se alonga. No Rio Grande do Sul, onde 20,6% da população já tinha 60 anos ou mais em 2024, quem chega aos 60 vive, em média, outros 22,7 anos. Em 2050, a projeção supera 25 anos. Na prática, não é mais excepcional planejar uma aposentadoria que dure duas ou até três décadas.

É nesse cenário que começa a ganhar relevância uma etapa conhecida no mercado como desacumulação: depois de passar boa parte da vida formando uma reserva, é preciso definir a velocidade e a maneira de consumi-la.

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