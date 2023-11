Diversificação é aposta do segmento para expandir

Luciano Nagel, especial para o JC

Sabemi Seguradora subsídio mensal de R$ 150,00 para a compra de todos os tipos de medicamentos genéricos prescritos via receita médica. Com 50 anos recém-completados e apostando na inovação constante como um diferencial de mercado, atem diversificado, cada vez mais, as assistências oferecidas aos seus mais de 1 milhão de segurados. Entre os destaques do portfólio de serviços e benefícios da empresa, com matriz em Porto Alegre e atuação em todo o Brasil, está o

Inédita no mercado, a assistência disponível para a contratação dos clientes Sabemi reforça ainda mais o compromisso da companhia com o cuidado de seus segurados. "Estamos sempre buscando as melhores parcerias e os produtos mais inovadores que possam ser incluídos em nosso portfólio e que tragam um impacto positivo para a vida dos nossos clientes", afirma o diretor executivo de Seguros da companhia, Rodrigo Pecoraro. "Isso é ainda mais presente quando o assunto é a saúde, um setor muito carente no Brasil", ressalta.

O subsídio mensal para compra de medicamentos genéricos é apenas um dos benefícios oferecidos pela Sabemi na área da saúde. Além dele, os segurados contam com a plataforma Assistência Saúde Completa, que disponibiliza, entre outros serviços, consultas médicas via telemedicina a preço fixo de R$ 50,00 para o titular do seguro e descontos de no mínimo 10% para os seus dependentes. "Sabemos que os valores das consultas e exames particulares estão muito elevados atualmente e, por isso, muitas pessoas não estão conseguindo pagar. Com a plataforma Assistência Saúde Completa, nós oferecemos soluções de saúde com um custo reduzido, possibilitando um maior acesso aos nossos segurados com mais rapidez e muita qualidade", explica Pecoraro.

A assistência da Sabemi está alinhada às principais tendências globais para a área da saúde, em especial, o crescimento exponencial da telemedicina. Segundo dados da Saúde Digital Brasil, que representa os principais operadores nacionais do setor, entre 2020 e 2021, foram realizados mais de 7,5 milhões de atendimentos por telemedicina no Brasil, envolvendo mais de 52,2 mil médicos. Já um levantamento feito pela Tuinda Care, healthtech focada em soluções de cuidado à distância, mostra que o número de consultas remotas teve um crescimento de 70,68% nos primeiros cinco meses de 2023 na comparação com o mesmo período de 2022.

No caso da Assistência Saúde Completa, um dos principais diferenciais é não restringir o atendimento à rede formada por mais de 3 mil médicos e 7 mil pontos credenciados em todo o território nacional - o segurado da Sabemi pode dispor de toda a comodidade e praticidade, buscando atendimento na clínica mais próxima da sua localização e solicitando reembolso caso, não esteja credenciado a rede.

Outra vantagem é a marcação de consultas e exames pelo WhatsApp, canal por meio do qual o segurado também pode obter informações sobre as drogarias mais próximas, esclarecer dúvidas e acompanhar o status dos seus agendamentos. "São 23 especialidades médicas a preço fixo, com descontos de até 70% para medicamentos e de até 80% em todos os tipos de exames", diz Pecoraro.