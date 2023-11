Há diferença entre proteção veicular e seguro auto

Luciano Nagel, especial para o JC

Devido a valores mais atraentes e certas facilidades, os consumidores optam, em um primeiro momento, pela contratação da proteção veicular ao comprar um carro novo, por exemplo. No entanto, frequentemente enfrentam dificuldades e situações indesejáveis posteriormente.

O alerta vem da Confederação Nacional das Seguradoras (CNseg). Segundo a diretora jurídica da entidade, Glauce Carvalhal, as Associações de Proteção Veicular (APV) são consideradas ilegais, porque vendem produtos como se fossem um seguro sem ter a devida autorização do órgão regulador. "Essa captação de poupança popular e venda de um produto regulado, sem autorização, é um crime contra a economia e contra o sistema financeiro nacional", afirma.

Mas, afinal, qual a diferença entre Proteção Veicular e Seguro Auto? Conforme a CNseg Conforme a, a Proteção Veicular é um serviço oferecido por associações que comercializam produtos falsamente caracterizados como se fossem seguros. Essas empresas não são fiscalizadas e não têm garantia de estrutura financeira para honrar com seus compromissos, e os associados não têm a quem recorrer quando algo dá errado.

Já o Seguro Auto é ofertado por empresas seguradoras e uma opção segura e confiável para proteger o automóvel do cliente. "Essas seguradoras são fiscalizadas pela Superintendência de Seguros Privados (Susep), e os consumidores também têm seus direitos protegidos pelo Código de Defesa do Consumidor", complementa a diretora jurídica da CNseg, Glauce Carvalhal.

Recentemente, a CNseg tomou uma iniciativa importante ao criar uma cartilha virtual para orientar os consumidores sobre as Associações de Proteção Veicular (APV). Mais detalhes em seguroautosim.com.br.

Quando o cliente adquire um serviço de proteção veicular, está entrando em um tipo de acordo coletivo em que os membros se unem para ajudar uns aos outros em caso de sinistros. No entanto, este sistema tem diferenças significativas em relação ao seguro auto convencional.

As principais diferenças:

Legalidade: Seguros auto tradicionais são regulamentados por órgãos governamentais e operam de acordo com regras estritas para garantir o pagamento de indenizações. As APVs não possuem essa supervisão e, portanto, podem não ser confiáveis no cumprimento de suas promessas.

Garantias de Cobertura: Enquanto um seguro auto tradicional oferece uma cobertura clara e definida, as APVs podem ter limitações ou exclusões não evidentes. Isso significa que, em um momento crítico, a cobertura esperada pode não ser fornecida.

Reservas Financeiras: Seguradoras tradicionais mantêm reservas financeiras obrigatórias para garantir o pagamento de sinistros. As APVs podem não seguir as mesmas práticas financeiras sólidas, o que pode afetar sua capacidade de cumprir com os compromissos.

Proteção Legal: Caso ocorram disputas ou problemas com a APV, o cliente pode ter menos proteção legal do que teria com uma seguradora licenciada e regulamentada.