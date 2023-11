Rio Grande do Sul lidera na contratação de Seguro Residencial

"Um exemplo clássico que a gente utiliza na responsabilidade civil é quando um cão, por exemplo, morde alguém dentro de um imóvel. Exemplo: tem uma visita que entrou no imóvel assegurado e o cão de estimação mordeu a pessoa. Ela terá gastos com medicamentos, médicos e tudo mais. Estes custos devem ser pagos por quem causou o dano, ou seja, o proprietário do cachorro (neste caso, o segurado) e todos estas despesas que foram tidas, o segurado irá pagar para o terceiro, e depois a seguradora o reembolsa nessa cobertura de responsabilidade civil'', diz Magda.

Além das coberturas básicas que são obrigatórias na adesão do seguro residencial, que envolvem incêndio, queda de raio e explosão, estão danos elétricos, vendaval, além de roubo e responsabilidade civil, que é uma parte importante do pacote de proteção . Ela visa proteger o segurado em situações em que ele é considerado responsável por danos ou ferimentos a terceiros, ocorridos na sua propriedade ou em circunstâncias relacionadas a sua residência.

Entre os estados, a melhor cobertura é a do Rio Grande do Sul, com 38,6% dos domicílios segurados , acima de São Paulo, que vem logo atrás com 29%. Santa Catarina (27,1%), Paraná (22,7%) e Distrito Federal (21,8%) vem em seguida. O levantamento da FenSeg cruzou dados das 61 seguradoras que comercializam o seguro residencial no Brasil com números do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e da Superintendência de Seguros Privados (Susep). Na avaliação da vice-presidente da Comissão de Riscos Patrimoniais Massificados da FenSeg, Magda Truvilhano, o Rio Grande do Sul tem a maior participação de adesão ao seguro residencial justamente por conta das ocorrências climáticas.

Essas informações representam um aumento de 2,8 milhões de residências com seguro residencial, totalizando 12,7 milhões em todo o País. Conforme a análise, em 2021, a região com maior participação foi o Sul, com 29,7%, seguida de Sudeste (22,3%), Centro-Oeste (12,9%), Nordeste (7%) e Norte (4,6%).

Uma pesquisa realizada pela Federação Nacional de Seguros Gerais (FenSeg) apontou recentemente que os brasileiros estão cada vez mais precavidos à necessidade de ter um seguro residencial. Os dados apontam que a contratação deste tipo de produto no País cresceu 25% em quatro anos, saindo de 13,6% em 2017 para 17% em 2021 . No entanto, vale ressaltar que a instituição ainda está em processo de consolidar os dados relativos a 2022, porém, as perspectivas indicam um crescimento adicional para o setor.

Mas afinal, o que é Seguro Residencial e qual sua importância?

O seguro residencial é um conjunto de proteções a imóveis, diante de situações imprevisíveis que possam atingir o patrimônio dos clientes. Ele pode ser contratado tanto para residências quanto para apartamentos, de uso habitual ou veraneio. A partir de sua vigência, fica assegurado o pagamento de uma indenização, caso algum incidente coberto pela apólice venha a ocorrer.

"O valor do seguro para residências é definido de acordo com a estrutura física e os bens existentes no imóvel. Além disso, é alterado conforme as coberturas contratadas", explica o vice-presidente do Sindicato das Seguradoras do Rio Grande do Sul (Sindsegrs), Rubens Oliboni. Apesar de muita gente acreditar que o seguro para imóveis é desnecessário, ter uma apólice na hora de um imprevisto é fundamental, isso porque o objetivo desse serviço é proteger o patrimônio.

"É comum as pessoas pensarem que este tipo de seguro tem um custo alto, principalmente se comparado com o seguro de automóvel, que geralmente têm taxas mais caras, por conta da cobertura de roubo e colisão. Já o seguro residencial possui o custo-benefício compensador, pois os preços são atrativos e com taxas bastante baixas", destacou Rubens Oliboni.