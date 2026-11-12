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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 14:13

Rock gaúcho na Fronteira e Extremo Sul: o som autoral é o antídoto contra o isolamento

Há quatro décadas, a Chapéu de Cobra mantém acesa a chama do rock autoral em Santa Vitória do Palmar, enquanto uma geração de músicos movimenta a cena independente no extremo sul gaúcho

Há quatro décadas, a Chapéu de Cobra mantém acesa a chama do rock autoral em Santa Vitória do Palmar, enquanto uma geração de músicos movimenta a cena independente no extremo sul gaúcho

CHAPÉU DE COBRA/DIVULGAÇÃO/JC
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Cristiano Bastos
“Fazer rock'n'roll em Santa Vitória do Palmar é uma espécie de aventura quixotesca. Às vezes parece que estamos lutando contra moinhos de vento, mas o veneno do rock'n'roll está no nosso sangue. É ele que nos mantém vivos, nos dá disposição para continuar compondo, tocando e acreditando naquilo que fazemos. E, no fim das contas, é também o nosso antídoto.”

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