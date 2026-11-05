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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 14:28

Obra que marcou estreia de Maria Carpi na literatura tem relançamento na Feira do Livro

Nascida em Guaporé em 1939, Maria Carpi é um dos grandes nomes da poesia feminina brasileira e latino-americana

Nascida em Guaporé em 1939, Maria Carpi é um dos grandes nomes da poesia feminina brasileira e latino-americana

Artur Koch/JC
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Carol Zatt
Carol Zatt Repórter freelancer
Desde a última década do século XX, aqui no Rio Grande do Sul, especialmente na Capital, temos uma referência literária que surgiu e se mantém perene, da mesma forma, até hoje. Isso poderá ser verificado e comprovado com uma das atrações da programação da 72ª Feira do Livro de Porto Alegre neste fim de semana.

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