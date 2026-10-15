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Publicada em 15 de Outubro de 2026 às 13:25

Santiago Neto, da Sombrero Luminoso, volta ao rock gaúcho depois de temporada na Bahia

Líder da banda Sombrero Luminoso retoma carreira no Rio Grande do Sul após temporada na Bahia

Líder da banda Sombrero Luminoso retoma carreira no Rio Grande do Sul após temporada na Bahia

JOÃO VICENTE RIBAS/ESPECIAL/JC
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João Vicente Ribas Jornalista
“Eu vi chegar um Mustang no pátio da sede dos Angüeras em São Borja. E daquele carro saiu um cara vestido com uma bombacha branca, umas botas, umas chilenas e uma puta de uma guaiaca linda. Eu olhei aquele cara e disse: meu deus do céu, eu quero ser isso aí”. Essa lembrança é de Santiago Neto, que era criança e recém estava aprendendo a tocar violão quando presenciou a chegada do ídolo instantâneo: Pedro Ortaça.

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