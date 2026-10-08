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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 14:18

Rock gaúcho na Região Metropolitana: muito perto e muito longe da Capital

Na órbita cultural da capital gaúcha, bandas como Viana Moog, artistas, selos e produtores edificaram, ao longo de décadas, redes próprias na Região Metropolitana

Na órbita cultural da capital gaúcha, bandas como Viana Moog, artistas, selos e produtores edificaram, ao longo de décadas, redes próprias na Região Metropolitana

AMANDA MARTINS/DIVULGAÇÃO/JC
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Cristiano Bastos
“Eu era um degredado de São Hell.”

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