Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaReportagem CulturalReportagem Cultural

Publicada em 24 de Setembro de 2026 às 14:01

Carlos Cavaco, uma das personalidades gaúchas mais inusitadas do século XX

Homem de inúmeras atividades, Carlos Cavaco movimentou paixões e fez de tudo um pouco (ou muito) nas primeiras décadas do século passado

Homem de inúmeras atividades, Carlos Cavaco movimentou paixões e fez de tudo um pouco (ou muito) nas primeiras décadas do século passado

ARQUIVO FUNDAÇÃO CASA DE RUI BARBOSA/REPRODUÇÃO/JC
Compartilhe:
Marcello Campos
O currículo é de fôlego. Militar, advogado, orador, jornalista, escritor, poeta, líder sindical, ativista político-partidário, propagandista, ator, teatrólogo, funcionário federal, diplomata, professor e boêmio. Poucos nomes ecoaram com tamanha força, polêmica e dramaticidade no Rio Grande do Sul das primeiras décadas do século XX quanto o de Custódio Carlos de Araújo, vulgo Carlos Cavaco (1878-1961). Nascido em Sant’Ana do Livramento (Fronteira Oeste) e filho de um voluntário da Guerra do Paraguai com uma dona de casa, forjou na índole expansiva – aliada ao físico avantajado – um personagem emblemático daqueles tempos de agitação política e social no Estado.

Notícias relacionadas