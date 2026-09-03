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Publicada em 03 de Setembro de 2026 às 12:51

Festival de Cinema de Gramado: há 54 anos, o ponto de encontro do cinema brasileiro

Maior festival do Brasil, Gramado chega à 54ª edição ditando rumos e abrindo caminho para o novo no cinema nacional

Maior festival do Brasil, Gramado chega à 54ª edição ditando rumos e abrindo caminho para o novo no cinema nacional

CLEITON THIELE/PRESSPHOTO/DIVULGAÇÃO/JC
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Igor Natusch
Igor Natusch Editor de Cultura
Sendo o cinema uma espécie de espelho da vida, talvez Vinícius de Moraes concordasse conosco se disséssemos que o cinema, assim como a vida, também é uma das artes do encontro. Todo cinéfilo encontra a si mesmo quando é tocado pelo que está vendo na telona, e todo filme produzido no Brasil é uma chance do País se reencontrar, nas centenas de histórias contadas todos os anos por realizadores de todos os lugares. Nesse cenário, eventos como o Festival de Cinema de Gramado - que chegou, em 2026, à sua 54ª edição ininterrupta - são muito mais do que a chance de sentir o pulso do audiovisual brasileiro: são ambientes onde o cinema tem encontro marcado com os seus, não apenas para celebrar o presente, mas para sorrir com o passado e traçar as rotas do futuro.

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