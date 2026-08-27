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Publicada em 27 de Agosto de 2026 às 14:38

De Rio Grande a Brasília: a trajetória de Peixoto Primo, o pianista das celebridades

Pianista gaúcho no centro do poder, Peixoto Primo foi um dos melhores e mais rodados músicos gaúchos da segunda metade do século XX

Pianista gaúcho no centro do poder, Peixoto Primo foi um dos melhores e mais rodados músicos gaúchos da segunda metade do século XX

ACERVO MARCELLO CAMPOS/REPRODUÇÃO/JC
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Marcello Campos
Separada de Porto Alegre por quase 300 quilômetros em linha reta, a cidade gaúcha de Rio Grande é musicalmente conhecida como celeiro de talentos. Sua identidade portuária e cosmopolita fez da cidade um cenário de intercâmbio sonoro incrementado por ritmos, partituras e instrumentos trazidos por marinheiros, viajantes e imigrantes dos mais diversos países. Somando-se a isso uma vida noturna movimentada e a tradição de longevas agremiações sociais, o resultado pode ser medido pelo sucesso do pianista João Antônio Peixoto Primo (1933-2001), cuja reputação ainda hoje navega por águas internacionais.

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