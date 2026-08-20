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Publicada em 20 de Agosto de 2026 às 20:18

Ricardo Timm de Souza: filosofia, academia e o pensamento em composição

Unindo diferentes disciplinas, filósofo, professor e ensaísta é uma das mentes mais respeitadas da academia gaúcha

Unindo diferentes disciplinas, filósofo, professor e ensaísta é uma das mentes mais respeitadas da academia gaúcha

FABIOLA CORREA/JC
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Rafael Gloria
Ricardo Timm de Souza ergue a mão e chama a atenção para os dedos. O quarto, explica, por ser mais “fraco” precisou ser exercitado durante anos para alcançar a quarta corda do violino. O esforço repetido deixou uma curvatura que já não pode ser desfeita. O braço também conserva os efeitos das viagens em que carregava a caixa do instrumento. Décadas depois de abandonar a carreira musical, ele ainda leva a música inscrita no corpo.

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