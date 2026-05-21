Dulce Helfer, a fotógrafa e jornalista que captura a alma da cultura brasileira

Enquanto o jornalista personificado por Jack Nicholson no aclamado filme Profissão: Repórter, dirigido por Michelangelo Antonioni em 1975, busca uma escapatória e se vê em crise com seu ofício, o percurso de Dulce Helfer segue, pelo contrário, um caminho de fervoroso compromisso. Munida de sua câmera e de uma digna e diligente postura jornalística, somando 27 anos de dedicação ao fotojornalismo em sua longa passagem pelo jornal Zero Hora, a santa-cruzense nunca se decepcionou com o chamado de sua vocação. Em vez de buscar um refúgio, assumiu com paixão o papel de repórter e fotógrafa, registrando com exclusividade a intimidade de importantes artistas nacionais e internacionais — como The Cure, B.B. King, Roberto Carlos, Belchior, Jards Macalé, David Lynch e Fernanda Montenegro, dentre incontáveis outros —, além de reportar contundentes fatos em diversos veículos da imprensa gaúcha. "Nunca esperei ninguém fazer por mim. O que eu sei fazer mesmo é olhar. E foi esse olhar que me levou para muitos lugares", define-se Dulce.
