Márcio Petracco: as quatro décadas de estrada de um operário do Rock 'n' Roll

A trajetória musical do guitarrista e multi-instrumentista Márcio Petracco encontra o acorde perfeito para defini-lo nas melodias de três populares clássicos do cancioneiro riograndense: O mundo é maior que teu quarto (Cowboys Espirituais), Cachorro louco (TNT) e Querência amada (Oswaldir & Carlos Magrão). Na primeira, Márcio tem a autoria; na segunda, é responsável pela nervosa e rascante guitarra que faz a introdução deste big hit; e, na terceira, foi ele responsável por imortalizar o pedal steel naquela que é tida como a definitiva versão para a celebrada música de Teixeirinha. Por conta de tal versatilidade, diligência e labor, ele reconhece-se, sobretudo, como um aplicado trabalhador. “Me vejo como um operário da música. Acho que sempre desprezei o estrelismo e o próprio destino me colocou nessa posição. Dei aula, consertei e construí instrumentos, atuei como técnico de guitarra, tradutor e intérprete, músico 'de aluguel', fui tocar na rua. Consegui sobreviver com dignidade aos tempos bicudos, me parece”, medita Petracco.