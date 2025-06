Ex-patrono da Feira, Dilan Camargo é destaque gaúcho na poesia e na literatura infantil

Com seus 76 anos de idade, Dilan Camargo é dessas pessoas que acumularam diferentes trajetórias na mesma vida. Há a face do poeta, a que escreve para crianças, a do letrista, mas também a do jornalista, a que tentou ser ator, a do agitador cultural e político, além, é claro, do educador. E elas não se esgotam por aí. "Minha filha diz que me recrimino porque eu sempre acho que podia estar fazendo mais, ou pensando que eu deveria ter feito mais", diz, em tom leve.

Talvez seja a qualidade de poeta que deu incentivo para todas as outras que vieram. E ela começou a surgir a partir da oralidade. "Para mim, isso foi muito importante. Minha mãe me contava histórias e me ensinava a decorar quadrinhas antes mesmo de ser alfabetizado. Histórias antigas, do Pedro Malasartes. Ainda lembro do conto O chapéu e o Passarinho", diz. Ele reflete que, por ter crescido na cidade de Uruguaiana, lugar de fronteira, a oralidade também foi importante. "O rádio transmitia muitas trovas de repentistas, tinha muita declamação, de gente que sabia o texto de cor", explica.

Esse aprendizado ele carrega até hoje e compartilha com estudantes quando vai falar sobre literatura. "É algo que eu insisto, porque uma poesia decorada cria uma célula poética dentro da criança. E essa célula se multiplica. Então, se a criança tiver um poeminha, uma quadrinha decorada, ela já tem uma reserva literária fantástica", acredita. Para Dilan, esse encantamento com a poesia também aconteceu quando ele conheceu a obra de Cecília Meireles na biblioteca da universidade de Santa Maria, onde cursou Direito. "Foi a minha iniciação na poesia. Li Viagem e o monumental Mar Absoluto. E foi aí que eu comecei a escrever poesia também, e, anos depois, quando fui fazer poesia para crianças, ela também foi uma referência, com o livro Isto ou Aquilo. Ela é minha inspiradora e musa, uma professora, foi uma pessoa fantástica. Inclusive agora, para treinar minha memória, comecei a decorar poesias curtas, pequenas, e decorei uma da Cecília primeiro, o poema Motivo", conta. E começa a declamar.

Além de Cecília, Dilan tem admiração e foi influenciado por vários outros autores como Fernando Pessoa, Drummond, Cabral e Manoel Bandeira. "Um poeta, que, para mim, merecia maior reconhecimento, foi Gilberto Mendonça Teles. Sua poesia incorporou várias manifestações e formas da poesia brasileira", diz. Também conta que desde jovem se encantou pela obra de Gonçalves Dias, e também pelo poema Meus Oito Anos, de Casimiro de Abreu, que sua mãe costumava recitar. Nos anos 1970, viveu um breve período no Rio de Janeiro, lá acompanhando a poesia marginal e a trajetória de Chacal. "Na poesia brasileira contemporânea, leio e admiro a poesia da prodigiosa poeta Mar Becker. Seu livro Canção Derruída é um acontecimento literário", aponta.

Naquele período de formação, ainda em Santa Maria, Dilan conta que conheceu o poeta Armindo Trevisan. "Conheci e o li, homem e poeta num só. Ele e Maria Carpi são os decanos da poesia no Rio Grande do Sul", diz. O poeta Trevisan, por e-mail, diz que considera Dilan um autor infanto-juvenil de notável criatividade e originalidade. "Creio que seu maior mérito foi seu esforço por interessar as crianças e os adolescentes pela poesia. Durante muito tempo, ele também teve um programa de televisão, no qual sempre se mostrou aberto a todas as manifestações culturais gaúchas. A julgar pelo que ficou em minha memória, concluo que o Dilan sempre foi principalmente um bom poeta, merecedor de respeito e admiração", diz.

O escritor e colega de patronato da Feira do Livro de Porto Alegre, Sérgio Faraco, diz que Dilan representa um dos casos em que a obra vem a ser um espelho do que é o autor. "Ele é um humanista. E a par de seu talento como poeta, contista e, sobretudo, narrador de histórias para os miúdos, avulta a integridade de seu caráter, sua empatia e toda a solidariedade de que é capaz, qualidades que fazem dele um homem a ser estimado e respeitado."