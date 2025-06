Os 80 anos do diretor Carlos Reichenbach, a alma corsária do cinema brasileiro

Aumentativos enganam. Pelo menos, no caso de Carlos Reichenbach, largamente conhecido no meio do cinema pelo apelido de Carlão, esse equívoco é totalmente plausível. O vozeirão possante de fumante inveterado por quase toda a vida e a figura grandalhona de barba farta, cabelos lisos e óculos fundo-de-garrafa de armação grossa nunca lhe foram superlativos suficientes para esconder o coração aglutinador e a pessoa amável que habitava aquele corpo até o fatídico 14 de junho de 2012, quando faleceu vítima de uma parada cardiorrespiratória. O mesmo dia em que completava 67 anos. A data, assim, toma duplo significado: ao mesmo tempo celebra os 80 anos, que faria se estivesse vivo, e marca os 13 do último plano-sequência que os olhos com 20 graus de miopia desse homem de alma corsária filmaram em vida.

"Doce", "amigo", "generoso", "brincalhão", "culto", "gentil", "parceiro", "leve", "divertido", "pensador", "libertário". Estes são alguns dos adjetivos - que, por vezes, se repetem - utilizados por diversos amigos e ex-colegas, ditos com manifesta saudade de Carlos Oscar Reichenbach Filho. Cineasta, roteirista, fotógrafo e músico, foi uma das figuras mais importantes e influentes da sétima arte no Brasil, tornando-se referência do chamado Cinema Marginal, que reuniu, em torno de uma arte transgressora e autoral, no final dos anos 1960, nomes históricos do cinema brasileiro como Rogério Sganzerla, Julio Bressane, Ozualdo Candeias, José Mojica Marins e o próprio Reichenbach.

Já na Boca do Lixo, polo de produção cinematográfica localizado nas imediações do bairro de Santa Ifigênia, no Centro de São Paulo, nos anos 1970, realizou e ajudou a realizar centenas de filmes, dentre estes as famigeradas pornochanchadas, produções de baixo orçamento sobre costumes com teor erótico, que faziam bastante sucesso junto ao público à época.

Gaúcho nascido em Porto Alegre, em 1945, quando a Segunda Guerra Mundial se encaminhava para o fim, Reichenbach, de origem alemã, mudou-se com a família com um ano de idade do Rio Grande do Sul para São Paulo, adotando a partir de então a capital paulista como sua cidade. Foi em Sampa que construiu sua trajetória e solidificou, em mais de quatro décadas, um cinema de autor marcado pelo raro casamento entre o popular e o erudito. Ele sabia como poucos unir estes dois mundos. "Sempre me fascinou", disse Reichenbach certa vez, "essa capacidade da arte de dialogar entre o erudito e o popular, e 'popular' para mim não tem nada a ver com 'comercial'".

Amante de cineastas como Valerio Zurlini, Jean-Luc Godard, Fritz Lang e Russ Meyer, mas especialmente os japoneses (Shohei Imamura, Yasuzo Masumura, Eizo Sugawa), era capaz de fazer uma pornochanchada barata ter intenções filosóficas com a maior naturalidade e eficiência. "Seus filmes da Boca do Lixo têm um apelo erótico, mas ao mesmo tempo ele aproveitava para contrabandear algumas ideias de filósofos e pensadores que gostava, como [Søren] Kierkegaard e [Pierre-Joseph] Proudhon", observa o cineasta e professor de cinema sergipano radicado no Rio Grande do Sul Milton do Prado, amigo de Reichenbach por mais de dez anos.

"Seu cinema parecia fácil, simples. Mas era a decantação de seu enorme conhecimento de cinema, de música e de literatura também", percebe o crítico de cinema Inácio Araújo, corroteirista e montador de vários filmes de Reichenbach. A visão política de esquerda e o inconformismo com o status quo pontuam, no entanto, toda sua trajetória. "Carlão era um anarquista, um libertário. É difícil dizer, mas bem possivelmente ele, se estivesse vivo, estaria hoje combatendo o fascismo em suas obras, de sua forma intelectual e permanentemente criativa", cogita a conterrânea Sara Silveira, uma das principais produtoras de cinema no Brasil, amiga e sua ex-sócia na Dezenove Som e Imagens. Ao lado dela, Reichenbach produziu todos seus últimos cinco filmes, entre os quais Alma Corsária (1993), Bens Confiscados (2005) e Falsa Loura (2007).

Da sua vasta filmografia, destacam-se ainda Lilian M: Relatório Confidencial (1975); A Ilha dos Prazeres Proibidos (1979); Filme Demência (1985); Anjos do Arrabalde - As Professoras (1987), vencedor do 15º Festival de Gramado; Dois Córregos - Verdades Submersas no Tempo (1999); e Garotas do ABC (2003). Ao todo, são 25 filmes autorais, a maioria longas. Consta que, entre 1971 e 1974, Reichenbach fotografou mais de 200 filmes comerciais e institucionais. "Com aquela altura toda, aquelas mãos grandes e aquele vozeirão, Carlão era, na verdade, uma doçura de pessoa num corpo de gigante", relata Sara.

Como se vê, os aumentativos não dão conta do real tamanho de Carlos Reichenbach.