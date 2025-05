Gestora cultural Ilita Patrício abre as portas à arte com o Espaço HPM

"Primeiro eu não acreditei, por achar que era demais uma honraria assim, com tanta gente fazendo muito pela arte na cidade. Depois, fiquei extasiada". As palavras são de Ilita Patrício, ao definir a surpresa e realização em receber uma homenagem institucional da Secretaria Municipal da Cultura (SMC) de Porto Alegre durante a cerimônia de entrega do 17º Prêmio Açorianos de Artes Plásticas, no palco do Teatro de Câmara Túlio Piva, na noite de 28 de março deste ano.

A modéstia é inerente a seu perfil, mas o reconhecimento se justifica. Ao longo das últimas três décadas, a empresária e incentivadora cultural tem contribuído com uma série de realizações nos bastidores do segmento. Trata-se de um engajamento deflagrado na Associação dos Amigos do Museu de Arte do Rio Grande do Sul (Aamargs) e que se expandiu com a criação do Espaço Cultural HPM, instalado desde 2024 no interior de um hotel no Centro Histórico e hoje um dos mais badalados ambientes expositivos na capital gaúcha.

"Com sua tenacidade e sensibilidade, a Ilita foi muito ativa e eficiente na busca de recursos, parcerias e patrocínios para o Margs, graças à sua tenacidade, em um meio no qual as coisas não costumam ser fáceis", enaltece o artista plástico, crítico e curador Paulo Amaral, diretor do Margs em três períodos de 1997 a 2008 e atual titular da Coordenação de Artes Plásticas da SMC. "Estamos falando de uma profissional de grande valor e sensibilidade, inclusive no trato com as pessoas."

Nada mal para uma porto-alegrense cuja ligação aos meios culturais se deu de forma relativamente temporã, mediante alguns saltos decisivos no currículo. Caçula dos três filhos do casal de proprietários de uma pequena fábrica de artefatos de couro no bairro Santa Cecília (eles depois abririam uma loja de elásticos no Centro), ela cursava o 2º ano do Ensino Científico do Colégio Americano quando foi selecionada, em 1967, para uma bolsa de estudos na Holanda.

O programa de intercâmbio da organização norte-americana International Christian Youth Exchange (ICYE) proporcionaria experiências que mudariam sua visão de mundo, aos 17 anos. Acolhida por uma família na cidade de Duiven, Ilita também conheceu Bélgica, Inglaterra, Itália, França e as então Alemanhas Ocidental e Oriental. Ao inglês (com diploma pelo Instituto Cultural Norte-Americano) somou o aprendizado na língua holandesa, trabalhou como atendente de lanchonete e, nas horas vagas, visitava museus e exposições.

A época coincide com seu primeiro contato impactante ao mundo das artes. "Percorri 10 quilômetros de bicicleta até a cidade de Arnhem para conferir uma mostra do holandês Hieronymus Bosch (1450-1516). Ao ver de perto aquelas pinturas de cenas medievais e fantásticas, foi amor à primeira vista. Até porque eu não tinha em Porto Alegre uma vivência teórica ou prática no assunto, exceto por aulas de desenho geométrico no colégio ou cursos de balé e piano, esse último praticado em casa com um instrumento que acabara vendido para os fundos de viagem".

De volta para casa em 1968, após escala de dois meses nos Estados Unidos (o irmão mais velho trabalhava na Embaixada em Washington), a mocinha cosmopolita reatou o namoro com Marco Antônio, acadêmico de Medicina. Concluiu o Científico mediante supletivo, frequentou aulas de violão e passou a lecionar inglês no curso de idiomas Yázigi. Foi aprovada no vestibular para Serviço Social na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (Pucrs), influenciada por leituras e pelo contexto mais igualitário que presenciara na Europa. Seus caminhos voltariam a se cruzar com os da arte somente décadas depois.