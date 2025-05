O furacão Graça Craidy: artista visual gaúcha alcança projeção em todo o País

No currículo da artista consta que estudou Desenho e Pintura em São Paulo, com Dalton de Luca; Deborah Paiva, em Porto Alegre; no Atelier Livre Xico Stockinger, com vários mestres; e em workshops internacionais, em Roma (Nicolas Uribe), em Florença ( Accademia d'arte) e em Miami (Congresso Internacional de Pintura Figurativa).

"Fui demitida da Marca por questões políticas. Fui pra casa, vi quanto era meu Fundo de Garantia, e resolvi ir para Nova York, que não conhecia. A Flávia Moraes estava indo para lá também, encontrar uma turma, e fomos juntas. Lá cada uma tomou seu rumo. Me hospedei na Associação Cristã dos Moços, só podia ficar 20 dias hospedada e me esbaldei. Fui a shows de jazz maravilhosos, namorei, visitei museus, todo dia tinha uma história para fazer. E me apresentei, levando meu currículo, a uma agência de publicidade de lá, na Madison Avenue, local mítico da propaganda americana. Foi uma experiência muito enriquecedora".

"Achava o ambiente da publicidade engraçado, glamoroso, eu tinha bastante repertório vocabular. Mas me considero mais autora de texto jornalístico, eu sou uma redatora de texto longo. E, na publicidade, raramente se encontra redatores com estofo para escrever textos longos. Eles são bons de trocadilhos, jogadinhas verbais e tal, mas são raros os que escrevem texto comprido. E eu me dei relativamente bem em publicidade, eu sabia fazer o que eles queriam."

Artista visual gaúcha com maior projeção no País na atualidade, Graça Craidy é considerada um furacão no meio, pelos agitos que costuma provocar. Seu trabalho percorre as principais capitais brasileiras, principalmente a série de pinturas sobre o escritor Guimarães Rosa, com personagens do romance Grande Sertão: Veredas , e sobre a escritora Clarice Lispector , cuja exposição ficou seis meses em Curitiba. Ela tem também outro trabalho de grande repercussão, sobre a questão do feminicídio . Foi pioneira na abordagem artística do tema, muito antes que ele despertasse comoção na população brasileira.

A dor do feminicídio

Muito antes da palavra feminicídio fazer parte do cotidiano e realidade das famílias brasileiras, Graça Craidy se apoderou do assunto para denunciar o assassinato de mulheres por homens, que na maior parte das vezes se dá em ambiente familiar.

"A minha primeira exposição foi em 2015, mas comecei a pintar essa série em 2013. Eu era aluna no Ateliê Livre, fui participar de uma exposição coletiva com outros colegas e passei um domingo nessa função. No dia seguinte publiquei uma foto com o título: minha primeira exposição. O Will Cava, artista visual e professor do Ateliê, viu aquilo, me chamou e disse: me traga questões sobre a mulher e a gente vai escolher juntos que caminho seguir", relembra.

"Aí descubro que os maridos estavam matando suas mulheres. Caí do cavalo. Eu, que me achava instruída, bem informada, nunca tinha ouvido falar no assunto. E quem matava as mulheres eram os maridos! Como sou absolutamente emocional, fui tocada de uma forma louca por aquela informação. Fiz uma noiva e vi que isso acontecia no âmbito do casamento. A noiva tinha uma grinalda de espinhos, com um leve traço de sangue. O conceito da pintura era: Cuidado, o casamento pode ser uma armadilha. Por que os caras matam? Porque tu queres sair do casamento. E tu não podes por quê? Porque tu és propriedade dele. Ele é teu dono. Resolvemos ir por esse caminho."

"Eu comecei na época a pintar noivas. Mas não gostava do resultado. Um dia, jogo no (buscador) Google a frase Assassinada pelo marido e aparece centenas de fotos de mulheres na cena do crime, em jornais tabloides. Aí pensei, essa é a minha verdade. Vou contar isso para as pessoas", conta a artista.

"Chamei as fotos para meu desktop, tirei a cor e pintei 45 quadros na aula do professor Cava. Toda semana eu ia lá, com quatro fotinhas, pregava na parede, botava quatro papéis e pintava. Das 14h às 17h eu pintava quatro quadros, quatro mulheres. Chegava em casa, tirava uma foto e botava "Da série, Até que a morte nos separe". O povo me dizia, não aguento ver mais isso Graça, as mulheres mortas, coitadas. Eu pensava, um dia alguém vai me chamar para fazer uma exposição sobre esse tema e já vou ter os quadros prontos." E foi assim que aconteceu. A estreia da série das mulheres assassinadas por homens foi em 2014, no Dia da Mulher no Centro Cultural da Zona Sul, organizada por Márcia Moraes.