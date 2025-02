Pioneira no reggae no RS, banda Produto Nacional entra em novo ciclo

Com marcante passagem pela Motivos Óbvios, da qual foi vocalista, a Grande Dama da música preta gaúcha Marietti Fialho diz-se cúmplice da Produto Nacional em uma “vida infinita de lutas”, as quais seguem ainda partilhando. Na concepção da cantora e compositora, “Produto Nacional” trata-se de um nome cujo significado, sobretudo, explica-se em uma só palavra: resistência . “Nos últimos 35 anos, inúmeras bandas e artistas deixaram de existir, porém, a Produto Nacional manteve-se firme e forte”, ressalta. Mesmo tendo de enfrentar todas as inerentes dificuldades e intempéries as quais surgem no meio do caminho, diante disso tudo, ressalva Marietti, pelo menos uma coisa é mais do que certa: “Nada e nem ninguém pode parar a Produto Nacional em seus nobres desígnios ”. E que assim seja.

O “segredo” aludido nas palavras do instrumentista veterano igualmente vem acrescido do carinho que o sexteto colhe de seus muitos fãs ao longo da jornada musical. A radialista Danny Santos , uma dessas admiradoras, acompanha a caminhada da banda desde o início dos anos 1990 . Ela conta que ouviu a Produto Nacional pela primeira vez no emblemático disco coletivo Porto Reggae – e já, de cara, soube que seria uma das bandas mais importantes do Brasil. “O surgimento da Produto Nacional naquele contexto foi algo que soou extremamente revigorante para a renovação do gênero”, considera Danny.

Nas suas mais de três décadas entre palcos e estúdios de gravação (somando, até aqui, dois álbuns no currículo e inúmeras participações em coletâneas), a Produto Nacional, que atualmente vem trabalhando no repertório de seu terceiro disco , mantém praticamente todos os integrantes advindos de sua formação original. Do alto da sabedoria de seus 77 anos de idade, o saxofonista do grupo e lucida como é possível: “O segredo da boa convivência entre os integrantes da banda está em nossos laços de amizade . No final das contas, isso acaba resultando tanto na longevidade quanto na maturidade artística da Produto Nacional”, explica Cidade.

Tal conjunto de nobres sentimentos, a propósito, será comemorado no evento Toda Black is Beautiful: A Celebração da Música Negra , que – no dia 22 de fevereiro – reunirá no mesmo palco, além de outras atrações, a aniversariante Produto Nacional e a renomada dupla de cantoras, compositoras e instrumentistas 50 Tons de Pretas .

A Produto Nacional , que neste 2025 está celebrando seus 35 anos de existência, é uma das precursoras do reggae no Rio Grande do Sul. Ao lado da banda porto-alegrense, figuram pioneiros nomes como o de Luis Vagner , o "Guitarreiro", e as históricas bandas Motivos Óbvios e Direitos Iguais . Embora seja, no Brasil , um dos mais importantes representantes do gênero musical surgido na Jamaica , é importante salientar, porém, que a sonoridade da Produto Nacional não circunscreve-se tão somente na categoria “reggae”. Na infusão musical promovida pelo sexteto arde desde rock and roll , dub , soul , black music , hip-hop e blues , passando também por brasilidades e “gauchidades” afins incorporadas.

A mão da esperança

As 14 faixas que integram o repertório de A mão do justo, álbum da Produto Nacional lançado pelo selo Antídoto em 2002, não só emanam vibrações positivas e comunicam palavras de protesto em suas letras como também trazem musicalmente o pop e a contundência do rock’n’roll.



No hit Esperança, que leva a rubrica poética do cantor e compositor Antônio Gedair (o “Geda”), a palavra-chave é “perspectiva”. Assim versa a letra: “Quando você estiver sozinho/ e quando te apertar o coração/ quando der um blecaute/ e você nada ver/ então lembre-se que a esperança/ é a última que morre”.



Fundador das pioneiras e combativas Direitos Iguais e Motivos Óbvios, Geda (que em breve irá lançar um single intitulado Montanha) define “esperança” como um sentimento que envolve todos os seres humanos em situações sobre as quais não se tem domínio. “A esperança é essa confiança, essa crença que nos move no dia a dia e sem a qual não haveria possibilidade nem de se sonhar ou ir além”.



Também de autoria de Geda, no blues Lamento (Pessoas sem nome) os solos e riffs de guitarra de Tom Jr. se compadecem do desassistido destino dos indigentes: “Pessoas sem nomes/ atiradas pelas calçadas/ crianças com fome”.





A produção de A mão do justo ficou aos cuidados do pelotense Ricardo Vidal, que trabalhou em discos de bandas como O Rappa e Os Paralamas do Sucesso. Em estúdio, a Produto Nacional contou com préstimos vindos do músico Jorginho do Trompete, na criação dos arranjos de metais em Lá no gueto e Nau dos insensatos.





No álbum, a Produto Nacional milita contra os preconceitos e a favor de causas sociais em canções como Circo, Zé Povo, Não dá nada e Lá no gueto. A ideia do solo, explica o guitarrista da banda, surgiu a partir de influência de Vidal, que sugeriu um “tensionamento” no final da música: “Após eu ter tocado uma diária de riffs, o solo teve sua gravação na íntegra e sem cortes”, comenta Tom Junior.



A música Oprimidos e opressores (e também, de certa forma, Nau dos insensatos) alude à máxima “quando a educação não é libertadora, o sonho do oprimido é ser opressor”, passando a mensagem de que poucos são os opressores ao passo que tantos outros são os oprimidos: “Quando um dia/ os oprimidos se voltarem/ contra seus opressores/ nada os poderá deter”.



Dentre os princípios que dão fundamento às canções da Produto Nacional, está a propagação dos ideais de conscientização e luta social. Mas isso não significa que as músicas do álbum de 2002 não possuem acento pop. As faixas Sobre o tempo e Circo (que cita Bob Marley e Bedeu) comprovam a inegável aderência do repertório.



Na letra de Positiva dub, a banda elencou alguns gêneros musicais que estão incorporados em sua receita: “Cantarolando assim/ um reggae/ um hip-hop/ um pop/ um rock/ um samba/ uma balada”. É com inata brasilidade, porém, que a Produto Nacional fez sua música ressoar com altissonância no álbum A Mão do Justo. Nas estrofes da canção Yuka bazuca (na qual o fundador do Rappa, Marcelo Yuka, versejou longo depoimento), os músicos do grupo reafirmaram suas origens brasileiras: “Esse país é um país continental/ e você viajar pelo Brasil/ é viajar por várias nações diferentes/ mas existe uma coisa invisível/ que é ser brasileiro/ e que dá o maior orgulho à gente/ a gente é uma banda multirracial”.