As aventuras de Capucho, produtor gaúcho que organiza o Festival Choro Jazz no Ceará

Juarez Fonseca, especial para o JC

Em dezembro passado, na paradisíaca praia cearense de Jericoacoara, foram comemorados os 15 anos do Festival Choro Jazz, um dos maiores eventos da música brasileira. Desde 2009, centenas de grandes artistas de vários estados passaram por aquele palco mágico - e essa é a palavra mais usada pelos próprios músicos para falar de seu sentimento ao tocar ali, de Hermeto Pascoal e Egberto Gismonti a Renato Borghetti e Yamandu Costa, passando por Mônica Salmaso, João Bosco, Raul de Souza, Toninho Horta, Guinga, João Donato, Roberto Menescal, Leila Pinheiro, Dori Caymmi, Almir Sater, André Mehmari, Gilberto Monteiro, o Quartchêto. Sem falar em nomes internacionais como os norte-americanos Bobby McFerrin e Terence Blanchard, o francês Richard Galeano, o cubano Pepe Cisneros.

Em 2024, o Choro Jazz ampliou o raio de ação: foi apresentado em Soure (ilha do Marajó), Belém, Fortaleza, Crato (no Cariri cearense), além de seu berço Jericoacoara - onde cerca de 70 artistas foram vistos e ouvidos pela heterogênea plateia aglomerada na praça central de Jeri (como o lugar, "descoberto" por hippies nos anos 1970, é carinhosamente chamado). Mas por que um festival lá e não em uma cidade grande? Porque, além de muitos turistas e uma população crescente, era um dos lugares prediletos do gaúcho Antônio Ivan Santos da Silva, por todos conhecido como Capucho, pós-hippie "desgarrado" em Fortaleza havia algum tempo, já com respeitável bagagem de produtor/agitador musical, que um dia acordou decidido a fazer o festival. E aqui começa esta reportagem, em tudo diferente do comum.

A história de Capucho vale um filme. Filho de agricultores pobres e analfabetos de Erval Seco, em 1963 Antônio Ivan foi com os pais, ainda bebê, para Palmeira das Missões, em busca de algum novo horizonte - no caso do pai, alguns biscates; no da mãe, empregada doméstica. Criaram seis filhos, só um nascido em maternidade. "O resto nasceu no mato", resume ele. "Comecei a trabalhar cedo pra ter o que comer em casa, então parei de estudar na 5ª Série. Vendia jornais e revistas nas ruas, nas horas livres gostava de jogar futebol. Com 14 anos fui pra Porto Alegre, morar com minha irmã mais velha. Ficava indo e voltando para Palmeira, onde os campeonatos de futebol me davam uns pilas aqui e ali. Aí conheci um cara chamado Otaviano, que gravava fitas cassetes pra vender na cidade."

O destino o encaminhava para a música, nas seleções que fazia com Otaviano. Ouvia música no rádio, nos bares, e diz que nunca gostou daqueles sucessos pasteurizados. Tinha o chamado bom-gosto musical. Mas, antes de seguir, cabe lembrar de onde vem o apelido. "Em um dia de chuva fui jogar futebol naquelas peladas da vila, vestindo uma capa de plástico marrom com capuz. Aí alguém falou que parecia um padre capuchinho. Pronto: começaram a me chamar de Capucho. E ficou". Ficou mesmo. E ele adotou com gosto. Já era Capucho quando, em Porto Alegre, vendia camisetas na Rua da Praia com fotos de artistas e a inscrição Diretas Já: "Em 1984 vi o grande comício pelas Diretas, o Lula, o Brizola, o Ulysses, o Tancredo, aquele povo todo no Centro. E eu já sabia de que lado da história estava".

Na mesma época, entrou em contato com participantes dos festivais nativistas que aconteciam por todo o Rio Grande, e um dia conheceu Luiz Carlos Borges. "Foi numa Tertúlia, em Santa Maria. Eu estava parando na casa de um amigo, Hugo Tagliani, que estudava na universidade e tocava muito bem flauta e violão. No festival, participava da música do Borges. Um dia eles estavam meio que ensaiando na praça que ficava em frente ao cinema, e o Borges comentou que queria tomar um vinho. Na hora eu disse 'vou buscar pra ti'. A partir dali o Borges me adotou e minha vida começou a mudar."

Capucho foi se tornando amigo de outros que os festivais revelavam, como Renato Borghetti e Neto Fagundes (tocavam juntos no início). Com Neto chegou a dividir um pequeno apartamento na Rua Felipe Camarão, em Porto Alegre. Viveu ainda em Santa Rosa, a cidade do Musicanto, festival criado por Borges. Enfim: estava em todas. E foi a partir de Santa Rosa que deu o primeiro salto nacional.

A nona edição do Musicanto, em 1991, foi a primeira vencida por um compositor de outro Estado, o paulista Jean Garfunkel. O prêmio era um carro zero. Garfunkel teria que permanecer na cidade uns dois ou três dias para tratar da legalização do carro. Como já era amigo de Capucho de edições anteriores, pediu ajuda e o convidou para ser parceiro na longa viagem até São Paulo...