A coleção de hits do Papas da Língua, banda gaúcha que conquistou o pop rock nacional

Parece quase impossível evitar-se fazer citação a uma canção de sucesso de uma banda igualmente de grande sucesso do pop/rock gaúcho e nacional, os Engenheiros do Hawaii, para se buscar uma definição para a fantástica história de sucesso alcançada pelos Papas da Língua. História que, nem de longe, é pouca coisa. Deixando de lado o uso do "bom português", os Papas da Língua (que, após um recesso de cinco anos, fez seu retorno aos palcos em 2023) são os mais legítimos hitmakers. No Rio Grande do Sul, por exemplo, tornaram-se habitués das programações radiofônicas (não importa se jovem, adulta, alternativa ou popular).

Alistando na sua formação os músicos Serginho Moah, Léo Henkin, Zé Natálio e Fernando Pezão, o quarteto, fundado por Henkin em 1993, detém o estratosférico êxito atingido por Eu sei, canção convertida nacionalmente em big hit após sua inclusão na telenovela global Páginas da Vida. "[Eu sei] estacionou no primeiro lugar nas paradas, em todo o País, por lá permanecendo durante os oito meses em que esteve no ar o folhetim", relata Ilton Carangacci, produtor de longa data da banda.

E não só isso. A faixa Encontros Amargos virou trilha de Cara e Coroa, e tanto Garotas do Brasil quanto Pequeno grande amor foram músicas da série Malhação. Nos cálculos de Carangacci, a banda fez mais de mil shows em dois continentes, somando em público, ao todo, mais de 1,5 milhão de pessoas. Com mais de 250 mil discos vendidos em sua trajetória, a banda já se apresentou em nove países: Estados Unidos, Portugal, França, Argentina, Áustria, Espanha, Angola, Uruguai e Paraguai. Tiveram suas músicas gravadas por uma distinta constelação de bandas e artistas nacionais, como por exemplo, Gabriel O Pensador, Asa de Águia, Pedro Camargo Mariano e a cantora Rosana (do hit Como uma deusa).

O Papas da Língua, que completou 30 anos em 2023, comemorado nos palcos em inúmeros shows (a volta aconteceu na capital gaúcha em novembro do ano passado no festival Turá, do qual foram uma das principais atrações), encontrava-se "em suspenso" desde 2019. Naquele ano, o vocalista Serginho Moah anunciou que os deixaria para dar início a sua carreira solo. "Eu sinto-me honrado pela oportunidade de mais uma vez estar no palco com meus amigos de banda para esse motivo mais do que especial que é celebrar a história do Papas da Língua", afirma Moah. Tal hiato, na opinião de Leo Henkin, serviu para revigorar os ânimos. Novo disco pela frente? Leo não confirma, embora não negue que repertório "na manga" é o que não falte.

Para Fernando Pezão, por sua vez, o regresso aos palcos o leva de volta a um de seus habitats por excelência, juntamente dos estúdios de gravação: "Estar em contato novamente com um público tal qual o do Papas da Língua é uma grande dádiva". Já para Zé Natálio, a benção que recebe com a volta dos Papas da Língua tem dimensão familiar. "Emocionei-me muito em poder ver, em nossos show no festival Turá, meu filho adolescente na plateia. Simplesmente achei que isso nunca ocorreia", entrega-se.

Para o radialista Thadeu Malta, o êxito do Papas da Língua encontra explicação em uma conjunção de fatores formada, em suas palavras, por "várias variáveis". Uma delas, aponta, seria a exímia qualidade de seus integrantes enquanto músicos de estúdio. "Somando-se a isso, os Papas da Língua contam com um frontman carismático e de voz impactante, que é o Serginho Moah. E, de outro flanco, com Fernando Pezão, lendário baterista e notório conhecedor dos estúdios de gravação. Sem falar, ainda, no Leo Henkin, reconhecidamente um dos mais prolíficos compositores gaúchos. Nessa equação inclui-se igualmente o bombástico groove do Zé Natálio", enumera. Tal convergência de forças, na opinião de Malta (o qual, na época em que era coordenador de programação da Atlântida, tocou no rádio, pela primeira vez, a faixa Democracy), só poderia mesmo ter resultado no vitorioso sucesso galgado pelo grupo. "O Papas da Língua é uma banda necessária e, sobretudo, que tem a nítida compreensão acerca de seu papel na música pop brasileira", conclui.