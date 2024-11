A volta à estrada da Superguidis, quarteto que marcou o rock gaúcho dos anos 2000

Após um hiato significativo, que para os fãs durou longos 13 anos, neste final de ano os badalados Superguidis anunciam seu retorno aos palcos em 2025. A ideia surgiu após conversas com o selo paulista Balaclava Records, que trouxe a proposta de prensar em vinil o primeiro e cultuado álbum da banda, lançado no ano de 2006. Dessa forma, nada melhor do que botar o pé na estrada novamente e comemorar os 20 anos desse disco, que os levou a tocar em lugares - e figurar em listas do rock independente - "inimagináveis para os quatro caras que ensaiavam em uma garagem na cidade de Guaíba", filósofa o baterista Marco Pecker.

Esse retorno é aguardado com grande expectativa por todas as pessoas que acompanharam e tiveram a oportunidade de assistir shows viscerais cantados a plenos pulmões nos palcos por onde o quarteto passou. A novidade é que o então quarteto agora tornou-se um power trio (permanecendo da formação original, além de Pecker, o guitarrista e vocalista Andrio Barbosa e o baixista Diogo Machado). Alguns shows já estão previstos para Porto Alegre, São Paulo, Natal e Goiânia, além do Paraná e do Pará. Aos poucos, a banda divulgará as datas oficiais em suas redes sociais.

Em 2006, a extinta revista Bizz publicou numa de suas edições uma espécie de guia intitulado "13 nomes que realmente importam no novo rock". O apanhado trazia dez nomes internacionais e três brasileiros. Dos estrangeiros, o único que realmente vingou e ficaria "grande", de fato, seria o Arctic Monkeys. Já entre os brasileiros (a lista também trazia os grupos Moptop e Supercordas), os Superguidis marcava presença devido à sensação causada, em todo o Brasil, por seu debut discográfico, o autointitulado Superguidis (Senhor F Discos). No álbum, guitarras ora furiosas, ora dissonantes contornavam letras de temática jovem-adultas cantadas com tanto potencial melódico que, ainda hoje, são difíceis de esquecer. Com sua estreia fonográfica, os guaibenses traziam para língua portuguesa, sem perdas no percurso, um universo dos anos 1990 povoado por grupos do naipe de Pavement, Sonic Youth, Guided By Voices e Yo La Tengo.

Atualmente radicado em Londres, o músico Luiz Bruno (que integrou o mascarados da Procura-se Quem Fez Isso) expressa sua devoção pelo grupo, o qual viu nascer. "Eu amo Superguidis. Eles eram nossos, representavam a galera. A gente ia no Tear, que ficava ao lado do bar Ocidente, para cantar junto e em coro O Véio Máximo. A canção era o nosso hino, na época. Ingleses não usam mullets, Ainda sem nome, O coraçãozinho: músicas que marcaram nossa geração, entre 2003 e 2006. Havia naqueles dias uma sensação de comunidade entre todo mundo. A notícia que os guris tão voltando me enche de amor. Vai ser lindo. Por isso eu acredito nos riffs, eles me farão mais feliz", diz Bruno, citando o refrão da música Riffs.

Nas letras, o grupo abordava assuntos cotidianos, beirando o prosaico, por vezes o sentimental, sem deixar de serem despojadas. Casos, por exemplo, de O banana e Spiral Arco-Iris. Da letra: "Olha o que eu trouxe pra enfeitar / Maravilhosamente o seu lar/ Paguei baratinho no mercado / E tô pensando em colocar no quarto ao lado".

Os Superguidis têm outros dois discos oficiais lançados em sua carreira: A Amarga Sinfonia do Superstar (2007) e Superguidis 3 (2010) - este último sendo álbum duplo, com um disco acústico gravado em Porto Alegre, e músicas de estúdio gravadas e produzidas por Philippe Seabra (Plebe Rude) e mixado por Gustavo Dreher. Tocando pelos principais festivais do País, além de shows na Argentina e Uruguai, a Superguidis consolidou-se como uma das bandas mais importante do cenário do rock brasileiro em seus primeiros dez anos de existência.

No release de imprensa sobre o primogênito álbum, escrito pelo ex-proprietário do bar Garagem Hermética, Leo Felipe, o jornalista escreve que, mesmo vivendo e tocando no Estado mais meridional do País, a banda dificilmente poderia ser carimbada com o estereótipo de "rock gaúcho". "O som inteligente e despretensioso pouco tem a ver com os clichês que recendem ao bolor dos terninhos de brechó (em pleno verão escaldante!) tão caros à estética do gênero. Sem renegar a tradição pop sessentista, os 'Guidis' bebem em fontes que brotam dos Pixies e, principalmente nos anos 1990, próxima década a ser revisitada segundo o manual de novas tendências, coisa para a qual eles estão se lixando, diga-se de passagem".