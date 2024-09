Space Rave completa três décadas no rock gaúcho e prepara novos discos

Em julho de 1992, o Sonic Youth fazia o lançamento de seu cultuado álbum Dirty; um ano depois, em outubro, o lendário Velvet Underground, após décadas de afastamento, novamente reunia-se nos palcos para uma série de concorridos shows que resultaram na gravação do ao vivo intitulado MCMXCIII. Tendo esses dois importantes nomes como fontes de inspiração, também naquele outubro de 1993 surgia, em Porto Alegre, a banda Space Rave. O advento do grupo, criado pelo então casal Eduardo Normann e Mariana Kircher, deu-se no apagar das luzes do chamado "boom do rock gaúcho", que vicejou em meados da década anterior. Normann vinha da Molly Guppy, explorando nos shows distintas linguagens sonoras, e Mariana, por sua vez, desenvolvia, na época, um trabalho a partir de sucatas de ferro velho usadas como instrumentos de percussão. O primeiro grupo que tiveram juntos chamava-se Hip Horse, com duração de apenas dois shows. A criação da Space Rave, contextualiza Normann, teve como uma de suas motivações o ranço que nutriam a respeito de quase tudo que rolava localmente no cenário daqueles dias. "A gente buscava uma linguagem musical própria. Não queríamos soar como uma banda de rock convencional. Achávamos a maioria das letras do rock gaúcho muito chatas. Daqui só ouvíamos Os Replicantes e DeFalla", dispara.

Somando dez títulos lançados, a Space Rave terá em breve mais dois álbuns para solidificar sua discografia. Previsto para outubro, Space Rave Meets Sadgrrl vai trazer cinco gravações com Julia Amaral nos vocais. Já nas nove faixas de Fauna e Flora, programado para novembro, a Space Rave esbanja testosterona em números mais pesados e rápidos, com destaque para a música Na cidade onde nasci. Quase inteiramente gravados no Dubstudio, em Porto Alegre, os dois álbuns tiveram produção e mixagem de Fábio Gabardo e Edu Normann. Ambos terão lançamento pelo selo Maxilar, capitaneado por Gabriel Thomaz, da banda Os Autoramas. Atualmente, a Space Rave conta em sua formação, além de Normann (vocais, guitarras e composições), com Murilo Biff nas guitarras, Eddi Maicon no baixo e Diego Rockenbach na bateria.

Everton Cidade, letrista e vocalista da leopoldense Vianna Moog, declara que, ao passo que a Space Rave sempre lhe encantou, por outro lado, o deixava assustado. Ele revela que jamais teria feito uma banda se não fosse a influência deles. "Lembro de mim, jovem e deslocado na Lancheira do Parque, entregando nervoso uma fita demo da Viana Moog para o Normann, que, com trejeitos dylanescos, a colocou no bolso da jaqueta enquanto eu falava qualquer bobagem incoerente". Isso, ele calcula, deve ter ocorrido por volta de 1998 do século passado. "O Edu e a Mari criaram um jeito de ser underground. Ou melhor, criaram o underground de Porto Alegre com hits para as nossas 'cabeças de festa'. Que essa festa nunca termine", roga.

Leo Felipe, jornalista e um dos proprietários do afamado Garagem Hermética, afirma que muito provavelmente a Space Rave tenha sido a banda que mais apresentou-se no bar. "Não foi a primeira (o show de estreia foi da Graforréia Xilarmônica), mas talvez tenha sido a segunda", calcula. "A importância da Space Rave é enorme para a cena underground porto-alegrense. Apesar de muita gente massa ter passado pelas inúmeras formações do grupo, a figura mais marcante da banda é a musa noventista Mariana Kircher. Mari sempre desafiou com muito talento e estilo o 'ethos' machista do 'rock gaúcho'", enaltece Leo.