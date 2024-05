José Lutzenberger, artista plástico, foi cronista visual do Sul do Brasil

Paulo César Teixeira, especial para o JC

Do alto do Morro Petrópolis, um homem montado a cavalo, acompanhado do cão fiel, avista o horizonte projetado sobre a silhueta de prédios da região central de Porto Alegre, em 1921. Na Serra Gaúcha, um imigrante solitário e pensativo contempla a paisagem bucólica da nova terra que o acolheu. Também na zona rural, homens e mulheres bem vestidos celebram o rito de um casamento, ao passo que - em outra imagem - um caixeiro viajante desperta após o pernoite na cama de pelego em um galpão de madeira. Para completar, espectadores atentos observam uma partida de futebol entre azuis e vermelhos, no que, provavelmente, tenha sido um Gre-Nal disputado no Estádio da Baixada, antigo campo do Grêmio.

Essas cenas estão retratadas em aquarelas, desenhos em nanquim e pinturas a óleo de José Lutzenberger na exposição Lutzenberger Universal, na Casa da Memória Unimed Federação/RS, em Porto Alegre. O título destaca o caráter universal da obra do alemão, que viveu durante 38 anos e meio na Europa e outros 31 no Brasil. No total, são 100 trabalhos resgatados de acervo familiar, arquivos da Associação Comercial de Porto Alegre, da Igreja São José e da Pinacoteca Barão de Santo Ângelo da Ufrgs, além de coleções particulares.

Mais conhecido como arquiteto que ajudou a moldar a paisagem moderna da Capital gaúcha, no início do século passado, com edifícios como o Palácio do Comércio, o Asilo do Pão dos Pobres e a Igreja São José, além do conjunto residencial Vila Flores (hoje transformado em centro cultural), o homenageado não havia recebido ainda o justo reconhecimento como artista plástico. Em parte, a lacuna está sendo reparada com a mostra da Casa da Memória Unimed, integrada às comemorações dos 200 anos da imigração alemã no RS, que ficará em cartaz até 3 de julho deste ano. "Lutzenberger está entre os nomes-chave da cultura no Estado no século XX e precisa ser constantemente referido pela qualidade e o significado de sua produção intelectual, com legados originais e únicos, tanto na arquitetura quanto nas artes plásticas", afirma o curador José Francisco Alves.

Conforme ele, as artes plásticas representaram uma paixão na vida de Lutzenberger, da qual ele não abriu mão nem quando esteve presente nos campos de batalha da 1ª Guerra Mundial. Contudo, como a profissionalização sempre foi difícil para a sobrevivência material dos criadores, boa parte da habilidade e do talento do artista foi aproveitada na profissão correlata de arquiteto. Não por acaso, a exposição da Casa da Memória Unimed inclui desenhos de estudo arquitetônicos, que - tomados separadamente - constituem por si só verdadeiras obras de arte.